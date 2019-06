La senadora nacional del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell confirmó ayer su pase al oficialismo de la mano de Miguel Ángel Pichetto, que promete conformar un bloque con al menos seis integrantes, entre los que estarían el ex presidente Carlos Menem y el ex gobernador santafecino Carlos Reutemann.

"Tenemos que definir un poco cómo es la estructura que se arma. Supongo que vendrán otros senadores que están evaluando su pase. Es razonable armar un bloque con Miguel, teniendo en cuenta que yo voy a integrar una lista de senadores en la boleta Macri-Pichetto", señaló la legisladora que en la lista irá detrás del intendente de la capital nuequina, Horacio "Pechi" Quiroga. Además, en alusión a la posibilidad de sumar al ex piloto de la Fórmula-1, dijo: "No lo he visto a Lole, pero puede ser".

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio también busca tentar a los senadores Pedro Guastavino, Juan Carlos Romero y Guillermo Pereyra, con quienes ya mantuvo varios contactos por este tema. Más avanzadas están las conversaciones con Menem; y con el correntino Carlos "Camau" Espínola, que el miércoles último estuvo reunido por la tarde en la Casa de Gobierno con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi; el senador y presidente del PRO, Humberto Schiavoni y el propio Pichetto para avanzar en el armado del nuevo bloque que responderá a la coalición gobernante.