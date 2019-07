En los últimos días, los pasajeros de Aerolíneas Argentinas, LAN y Andes, entre otras, escucharon un particular mensaje al finalizar sus vuelos: varios pilotos leyeron un comunicado en el que alertan sobre la situación del sector aerocomercial, con empresas que "no pueden pagar salarios" y "despidos encubiertos".

La medida fue tomada luego del último paro de pilotos, ocurrido hace casi 20 días, por el cual llovieron las críticas contra la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA), conducido por el gremialista y comandante aéreo Pablo Biró. Sin embargo, esta nueva acción de protesta, que consiste en acercar el reclamo a los pasajeros, también fue muy cuestionado y Biró consideró que se trata de "censura".

"Nos matan en todos lados por pelear por nuestro trabajo, quieren hacerme quedar como un tipo antidemocrático. Nos quieren censurar nuestra libertad para reclamar por los compañeros sin trabajo", lamentó Biró en declaraciones a radio Futurock en respuesta al presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, quien aseguró a Infobae que las medidas de protesta son "una campaña para voltear al Gobierno".

Biró remarcó que los pilotos agremiados van a "seguir con la campaña de difusión, leyendo el comunicado en los aviones". Además, acusó a la empresa de querer que el conficto "escale", porque "no hay riesgo" de que suceda algo al leer un comunicado cuando "el avión ya aterrizó y está apagado". "Yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando", remarcó.

Por su parte, a las críticas contra el reclamo de los trabajadores aeronáuticos se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que la lectura de las proclamas al finalizar los vuelos "es algo ilegal, es propaganda total y absolutamente fuera de lugar".

"Si me pasa eso me paro y les digo 'me sacan ese mensaje ya', los pasajeros no tienen por qué escuchar. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto'", sostuvo Bullrich en referencia a los mensajes durante una entrevista con Luis Novaresio por A24.

La ministra vinculó el reclamo al gobierno kirchnerista. "Es como cuando te ponían en el avión el diario de ellos. Es como que vos sos una cabeza hueca y te meten el mensaje a la fuerza. Y eso es lo que no queremos más", comparó.

El comunicado de los pilotos

"Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican: devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes", dice el mensaje que leyeron los pilotos a sus pasajeros en los últimos días.