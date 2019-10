Las organizaciones sindicales de pilotos ratificaron la medida de fuerza por 48 horas en los vuelos de Aerolíneas Argentinas'> Aerolíneas Argentinas y Austral para el sábado y domingo por reclamos paritarios. Una pulseada fuerte en medio del escenario áspero que se desató desde 2015 en virtud de la resistencia gremial a la política aerocomercial de la gestión Cambiemos. En la evaluación sindical no hay posibilidad de que el Gobierno decrete la conciliación obligatoria, ya que dicha instancia ya fue aplicada en este diferendo.

En efecto, como anticipó BAE Negocios tanto Pablo Biro ( APLA) como Cristian Erhardt (UALA) señalaron que los motivos que definieron la huelga tienen vigencia absoluta, sin perjuicio de que los adjuntos de ambos sindicatos asistirán hoy desde las 11 a una reunión en la secretaría de Trabajo donde el Ejecutivo Nacional guarda alguna esperanza de destrabar el paro. Incluso APLA y UALA elevaron la apuesta para anticipar que tendrá continuidad el plan de lucha que iniciaron. La firme posición se planto no solo ante el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el titular de Aerolíneas, Luis Malvido, sino también frente al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien consultado sobre el conflicto consideró que se viven tiempos de "evitar el incremento de la tensión social" y fijó como prioridad de su eventual futura gestión a Aerolíneas.

Biró señaló que "el paro se hará y es muy probable que se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida". "No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero estamos hace once meses con los salarios congelados", le explicó el titular de APLA a este diaro.

"Nadie quiere la huelga, nosotros tampoco, pero hay trabajadores que representamos que no pueden pagar los alquileres", refrendó Biró. Mientras que el titular de UALA, Cristian Erhardt coincidió con su par sindical en los motivos de la huelga y consideró que las expresiones de Fernández "son un gesto de buena voluntad".

Ambos sindicatos remarcaron en un comunicado que tanto Dietrich como el secretario de Energía, Marcelo Lopetegui, "autor intelectual de la política aerocomercial" activaron desde hace tiempo la detonación de la imagen de la línea de bandera.