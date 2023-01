La ciudad de Pinamar contrató al reconocido médico Carlos Kambourian en el área de pediatría del Hospital Municipal. Dicho malestar se enfunda en la acusación judicial contra el especialista por malversación de fondos cuando desempeñaba un importante rol en el Hospital Garrahan. Justamente, en un municipio, cuyas autoridades prometieron luchar contra la corrupción, sin miramientos.

“No nos deja de asombrar porque si bien uno está acostumbrado a esta mala gestión, ya esto supera todo”, señaló Gregorio Estanga, concejal opositor, quien adoptó una postura marcadamente crítica por la incorporación de Carlos Kambourian al centro de salud del distrito.

La cual, para Estanga, “contradice eso de la ‘ficha limpia’, que pregonaba el intendente (Martin) Yetza, sosteniendo que ninguna persona con una causa judicial cumpliría funciones públicas. Pero por lo que se ve, la ficha limpia es para los demás”.

El rechazo a la llegada de Kambourian radica en la denuncia que afronta por malversación de fondos. La mencionada acusación remite a sus tiempos como presidente del Consejo de la Administración del Hospital Garrahan, en los que habría empleado una tarjeta de crédito del centro de salud para gastos personales.

Carlos Kambourian ocupó un importante cargo en el Hospital Garrahan.

No obstante, curiosamente el secretario de Salud de Pinamar, Eduardo D’ Agostino, quien contrató a Kambourian, argumentó desconocer la imputación, al expresar que “no lo sabía, no es una negligencia no consumir redes. La negligencia sería si él estuviera inhibido”.

Por su parte, quien es eje de todos las objeciones, ya se desempeña en el área de pediatría, y así lo manifiesta en las redes sociales. Pero también por esta vía, el legislador reveló que “expresé que era la peor gestión en la historia de nuestra ciudad, y también me referí a la denuncia que recae sobre Kambourian, y él me respondió: ‘Saca eso payaso’”.

La contratación del ex directivo del Garrahan tiene lugar en un área tan cuestionada como la salud pública, blanco del malestar vecinal y denuncias, muchas de ellas por abandono de persona, justamente en el área de pediatría.