El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confió en que "va a haber una mayoría de políticos responsables" en el Congreso que van a "ratificar el acuerdo entre el Ejecutivo y 20 de los 24 gobernadores" por el Presupuesto 2019.

Pinedo consideró además que "sería revolucionario para la Argentina" contar con "un presupuesto que no tenga déficit" y criticó a quienes "dicen que hay que gastar lo que no se tiene, sin decir de dónde se saca la diferencia", aunque elogió a buena parte del peronismo, incluida la CGT.

El senador de Cambiemos se expresó así a pocos días de que el Gobierno presente el proyecto de ley de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera poder darle un tratamiento ágil y girarlo al Senado, merced al acuerdo que el Gobierno viene tejiendo con los mandatarios provinciales del peronismo.

"Creo que va a haber una mayoría de políticos responsables, que van a ratificar este acuerdo político que hay entre 20 de los 24 gobernadores y el Poder Ejecutivo en tener un presupuesto sin déficit, que sería un aporte muy importante para los argentinos", indicó el senador oficialista.

Al ser consultado sobre las diferencias que hay entre los gobernadores peronistas, debido a que algunos de ellos son más duros con la Casa Rosada y dicen que no quieren ser "socios del ajuste", Pinedo indicó: "No me genera mucho respeto la gente que dice que hay que gastar lo que no tenés sin decir de dónde vas a sacar la diferencia".

"No los veo diciendo que hay que aumentar la deuda o que hay que aumentar la inflación o los impuestos. Si decís que hay que gastar más de lo que tenés sin decir que hay que aumentar la deuda, los impuestos o la inflación, que es un impuesto a los más pobres, estás mintiendo", disparó el referente del oficialismo.

Sin embargo, el presidente provisional del Senado elogió a buena parte del peronismo y al referirse a la relación con el Bloque Justicialista que comanda Miguel Pichetto en el Senado y que tiene su versión en la Cámara de Diputados, señaló que "no es una cuestión de bloque".

En este sentido, evaluó que "el bloque peronista representa como dijeron ellos muchas veces al poder real del peronismo, que son los gobrenadores y la CGT" y "tanto los gobernadores, como la CGT, como sus legisladores han tenido una actitud constructiva para la Argentina".

Según Pinedo, eso "el país tuvo 65 años de déficit sobre 70 y eso es lo que generó situaciones de hiperinflaciones y deuda".

"Estaríamos dejando atrás eso y además dándole más facultades a las provincias", agregó el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en referencia a la transferencia que la Nación quiere hacerles a las provincias de varios elementos como, por ejemplo, el transporte.