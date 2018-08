El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que la falta de quórum para tratar los allanamientos a domicilios de la senadora Cristina Kirchner, ordenados por el juez Claudio Bonadio, fue una "decisión política" del peronismo.

"Tomaron la decisión política de que no haya quórum para que no se pueda tratar. Está claro que no quieren que haya número. El próximo miércoles tampoco podrá tratarse si el peronismo no cambia, es una decisión política del peronismo", manifestó Pinedo.

"Llegaba un senador nuestro a su banca y se levantaba uno del peronismo a los efectos de que se estuviera siempre abajo (del quórum) y no se pudiera llegar al número. Había 22 senadores peronistas en la casa que no bajaron", añadió.

El Senado no logró este miércoles quórum para tratar el pedido de allanamiento a propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner enviado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el supuesto cobro de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.

En declaraciones formuladas a radio Milenium, Pinedo consideró que el problema no es del Senado sino del peronismo porque algunos integrantes de esa fuerza están a favor y otros en contra de la realización de los allanamientos.

"No es unánime, unos creen que hay que permitir los allanamientos y otros que no, pero para mantener la unidad del bloque hacen esto, sacan uno cuando se está a punto de dar quórum", indicó.

Asimismo, el senador consideró "ridículo" que la Cámara Alta deba tratar en el recinto la aprobación o no para que un juez pueda aplicar medidas judiciales.

"No hay porque someter al Senado a una discusión que es casi ridícula, no tiene sentido eso de estar discutiendo en un recinto si se autoriza un allanamiento o no porque los allanamientos son de sorpresa y para ver que hay antes de que lo oculten", expresó.

"Decir que se tiene que discutir esto en el Senado y utilizar todos los artilugios para que esto no se apruebe es una cosa absurda, sobre todo con el tiempo que ya pasó", agregó.