La designación de Pablo Piñera, hermano del presidente chileno Sebastián Piñera, como embajador de ese país en la Argentina finalmente quedó en suspenso, en medio de una fuerte polémica y a horas de la llegada del mandatario a Buenos Aires en visita oficial.

Piñera había designado el pasado jueves a su hermano Pablo como embajador en la Argentina, país que entregó de "forma inmediata" el acuerdo para el cargo "en un gesto que da cuenta de la estrecha vinculación y aprecio entre los mandatarios de ambos países", indicó un comunicado del gobierno chileno.

Pero la víspera del viaje, la designación de Pablo Piñera quedó congelada: antes de su implementación oficial, para la cual debía presentar sus cartas credenciales ante el canciller y el presidente trasandino, Piñera consideró "prudente" esperar el pronunciamiento de la Contraloría de la República frente a un requerimiento presentado por parlamentarios opositores, informó la agencia AFP.

"Por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento", señaló un comunicado de prensa del mandatario chileno.

Según Piñera, "aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público".

El mandatario trasandino llegará hoy al país para analizar con su par Mauricio Macri la relación bilateral y la integración entre bloques regionales, en su primera visita oficial tras asumir por segunda vez la jefatura de Estado en su país.