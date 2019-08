El presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, Exequiel Cufré, manifestó su preocupación por "los permanentes cortes de ruta que impiden el paso de los equipos a la zona de los yacimientos" cercanos a Comodoro Rivadavia, extremo sur del Chubut. El dirigente sostuvo que "las empresas están afectadas por los cortes y generan un perjuicio gravísimo a nuestras economías que pudieron facturar apenas el 50% de lo que tenían proyectado".

Se trata de compañías que tienen sede en su mayoría en Comodoro Rivadavia, pero también existen firmas con base en Santa Cruz, que no pueden acceder a los campos petroleros por los cortes que realizan los estatales chubutenses sobre las rutas nacionales 3 y 26, vías estratégicas para el acceso a la zona de producción. "De 21 días de actividad llevamos 12 de cortes y la situación se hace insostenible para las empresas que en su mayoría trabajan por unidad ejecutada, es decir que si no producen no cobran" describió Cufré a la agencia Télam. El ingeniero en petróleo Exequiel Cufré por su parte detalló que las afectadas son empresas que hacen tareas de servicios auxiliares como traslado de líquidos, tendido de energía, construcciones del tipo "llave en mano", traslados de equipos de perforación, "Workover", "completación" y "Pulling", entre otros. El dirigente empresario recordó que "las compañías que hacen esta actividad generan por lo menos 5.000 puestos de trabajo y son empresas locales a las que se les está provocando un grave perjuicio".