El secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, subrayó que el movimiento obrero le dará al presidente electo, Alberto Fernández, "un tiempo para que se acomode" en la gestión y "defina su proyecto socioeconómico". Agregó que van a "accionar recién cuando las bases empiecen a reclamar".

"Siempre le dimos un tiempo a todo Gobierno para que se acomodara, para que definiera su proyecto socioeconómico. A todos les dimos tiempo porque tienen el apoyo ciudadano, la ciudadanía los votó", sostuvo el exdiputado nacional.

En diálogo con Radio La Red, el dirigente sindical destacó el encuentro que mantuvieron el martes último varios sindicalistas, entre ellos Hugo Moyano, con el futuro mandatario en la sede de Camioneros. "Lo que tiene claro es que él cuenta con nuestra predisposición a acompañarlo en su gestión. Me da la impresión de que es un gran demócrata y que tenemos la posibilidad muy importante de subsanar los graves problemas que tiene el país", aseguró.

El líder de los canillitas afirmó que se abordaron temas como la preocupación por la situación en la región y a nivel internacional; la situación del país al momento de la asunción de Fernández; la posibilidad de creación del Consejo Económico y Social; y la recuperación económica.

Plaini aseguró que durante el próximo Gobierno no habrá reforma laboral y que cada gremio adecuará, si es necesario, la innovación tecnológica pero no una modificación de la legislación de trabajo: "No se trata de modificar la legislación laboral porque con esa misma legislación laboral durante todo el kirchnerismo se generaron cuatro millones de nuevos empleos".