El ciclo Almuerzos en Crónica volvió a dejar esta semana la idea de que es necesario el encuentro de miradas para buscar soluciones a los problemas de Argentina. En la reunión realizada ayer ro de personalidades, políticos y especialistas de distintos sectores para debatir sobre la realidad argentina. En esta tercera reunión Mabel Bianco, Mayra Arena, Miguel Nanni, Miguel Ponce y Alejandro Mattar junto a autoridades del Grupo Crónica, encabezadas por su CEO, el contador Raúl Olmos, y su vicepresidente, el doctor Marcelo Carbone.

Sobre este espacio de debate para analizar la situación actual y encontrar caminos en busca de un país mejor, Mayra Arena, la joven que con su emotivo relato sobre la pobreza cautivó a los argentinos desde una charla TED, sostuvo: “Mi misión en este almuerzo fue contagiar mi obsesión por solucionar la pobreza que nos concierne a todos, y así como nos convencieron de que vacunar gratis a los pobres les convenía a los ricos, cuando curemos la pobreza también le va a convenir a los ricos” y agregó: “porque todos vamos a estar con menos resentimiento, con menos violencia y vamos a tener más capacidad de consumo que genera una industria más desarrollada y una sociedad más grande económicamente”.

La situación económica fue una preocupación de todos en varios momentos. “Estamos viviendo momentos muy complejos, hay una inflación que al Gobierno le cuesta detener, hay una realidad social que golpea y hay una paciencia de la gente que por ahora banca, pero no hay que jugar con la paciencia de la gente, sobretodo en el interior donde la realidad es más dura, el trabajo es más precario y donde los índices de pobreza, de desnutrición o de deserción escolar son más grandes”, aseguró Miguel Nanni, diputado nacional por Cambiemos y ex presidente de la UCR de Salta.

Para la médica feminista Mabel Bianco cuando hablamos de la macro economía “nos olvidamos que las mujeres estamos todos los días con la microeconomia, y es la que nos está mostrando que estamos mal. Esto es muy grave porque en la familia los niveles de insuficiencia son tan grandes que empiezan a aparecer problemas como por ejemplo que se reactiva la violencia contra las mujeres”, sostuvo.

En este tercer encuentro la salud también fue tema de debate. “Es un tema sensible y no siempre las ecuaciones son tan fáciles. No es un negocio tan matemático en donde uno invierte y si o si va a ganar, la calidad en salud cuesta mucho y en general no se acompaña de un rédito económico, y en los momentos de crisis la calidad no se tiene en cuenta y lleva un costo muy alto”, explicó el director médico de la Clínica Santa Clara de San Juan que además es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva terapéutica de alta complejidad.

Miguel Ponce, economista

"Todos queremos que se acabe con una grieta que no ha servido para solucionar ninguna de las asignaturas pendientes”

Mayra Arena, estudiante

"La pobreza es una cuestión económica, de salud, de tierras y algo que le concierne a todos los sectores. No la vamos a poder erradicar hasta que no la abordemos de manera integral”

Miguel Nanni, diputado nacional

"Han sido tres años de altibajos económicos. Esto no lo está bancando el liderazgo mesiánico de un político sino la gente, con un sacrificio inmenso para que no vayamos a un nuevo fracaso”

Mabel Bianco, médica

"El Gobierno no puede seguir encerrado con los socios tradicionales. Que se abra y que haya una real plural discusión en la cual se encuentren comunes denominadores mínimos”

Alejandro Mattar, director médico de la Clínica Santa Clara de San Juan

"Atravesamos un momento difícil donde, en especial en salud, se invierte muy poco. Creemos que si seguimos invirtiendo en calidad las cosas tendrían que andar bien”