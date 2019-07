El frente Consenso Federal en la Ciudad quedó al borde de la fractura tras la negativa del precandidato presidencial Roberto Lavagna a compartir la boleta con los postulantes del sector de Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo, que ahora se debaten entre no competir en las PASO o ir con boleta corta contra la lista local.

La Justicia electoral ratificó a la lista Progresistas, pero el sector de Lavagna afirmó que solo aceptará que vaya pegada a la boleta presidencial la lista que lleva a su hijo Marco Lavagna como primer candidato a diputado y a Matías Tombolini como candidato a jefe de Gobierno.

La lista opositora volvió a recurrir a la jueza María Servini para que los autorice a ir pegados a la boleta presidencial y está a la espera de la resolución judicial para saber si pueden o no a ir pegados al ex ministro de Economía como candidato presidencial.

Sergio Abrevaya, legislador porteño por el GEN e impulsor de esta lista alternativa, afirmó a BAE Negocios que "están asesorando mal a Roberto Lavagna porque la posibilidad de presentarse a las PASO está garantizada por el acta fundacional del partido". Y añadió que "la otra lista estuvo muy cerrada a dos sectores que son el de Lavanga y el de Tombolini" y que por lo tanto "expulsó a mucha gente".

Por su parte, Julio Bárbaro, candidato a senador por esta lista alternativa, afirmó a FM La Patriada que le "asombra la actitud" del ex ministro de Economía de rechazar una interna dentro de ese frente para los cargos electos por la Capital Federal.

Bárbaro explicó que el martes se reunió con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y que plantearon "que la idea del frente no está vigente".

Además, el dirigente peronista señaló que cuando Lavagna "plantea que no quiere las PASO en la Ciudad hay una problemática política y legal". Y aseguró, en este sentido, que él no va a competir en una interna "si eso no es del agrado" de los apoderados de la coalición opositora, al dejar abierta la posibilidad de bajar la lista.

Aun así, fuentes que participan del armado de esta lista interna opositora a Lavagna le bajaron el tono a los dichos de Bárbaro y afirmaron, en cambio, que esta tarde tendrán una reunión en la que definirán los pasos a seguir y que esperarán a ver "si la Justicia confirma" o no la decisión del candidato presidencial de no adosarlos ir pegados a él. Aunque, si esto sucede, seguramente compitan igual, aun sin llevar al propio Lavagna en la boleta.