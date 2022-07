La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó este sábado 9 de julio a construir una Argentina "más justa, más libre y más soberana", en un mensaje que compartió por redes sociales al conmemorarse los 206 años de la Declaración de la Independencia.

"Con el mismo coraje y el mismo amor a la Patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra Independencia. Por una Argentina más justa, más libre y más soberana", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

El posteo, que fue acompañado por una bandera argentina flameando, concluyó con un: "Viva La Patria", para celebrar un nuevo aniversario del 9 de julio.

El acto oficial se llevará a cabo en la Casa Histórica de Tucumán, donde se llevó a cabo el Congreso General Constituyente que firmó el acta de independencia en 1816 y contará con la presencia del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Con el mismo coraje y el mismo amor a la Patria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra Independencia. Por una Argentina más justa, más libre y más soberana.



¡Viva la Patria! ���� pic.twitter.com/cFdlxn2pBf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 9, 2022

Cristina llamó a "construir una Argentina en paz"

Por su parte, al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, la vicepresidenta llamó a la población a encontrarse en una autoconvocatoria para la "construcción de una Argentina en paz" y subrayó que esa tarea debe realizarse "sin rencores, pero con muchas ideas".

Cristina Fernández en la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate

En el mismo evento, Kirchner cuestionó la forma en la que renunció el exministro de Economía, Martín Guzmán, y lo calificó como "un inmenso acto de irresponsabilidad política", además de una "falta de gratitud" a la figura de Alberto Fernández.

"Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no no habrá Argentina para nadie. La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, pero con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social", apuntó Fernández de Kirchner.