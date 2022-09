Mientras en el plano político el Frente de Todos pone el foco en los discursos de odio y su impacto en la sociedad, en la Justicia la investigación continúa. La novia de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, está acusada de ser cómplice en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su padre aseguró que se trata de una joven "muy manejable" y que estaba "influenciada" por su pareja.

"Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", apuntó Leonardo Uliarte en diálogo con Radio Rivadavia.

La chica fue arrestada este lunes, cuatro días después del atentado contra Fernández de Kirchner, acusada de haber estado involucrada en el hecho que protagonizó su novio y que tuvo en vilo a toda la sociedad cuando apuntó a la exmandataria con un arma cargada y gatilló dos veces.

Tras la detención de su hija, Uliarte destacó que la joven "es muy manejable" y aseguró que cuando la jueza María Eugenia Capuchetti le tome declaración indagatoria "se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver, que estaba manipulada".

"A Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar. No sabe ni donde está parada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella", aseveró Leonardo.

En ese sentido, indicó que "ella es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta".

Finalmente, Brenda fue citada a declarar y se negó a prestar testimonio sobre las preguntas que le fueron realizando desde el juzgado y la fiscalía. A su vez, ratificó no haber sido partícipe del ataque contra Cristina Kirchner.

Fotos halladas en el celular de Sabag Montiel

Por su parte, el padre de Brenda explicó que solo vio una vez a Sabag Montiel: "Ni me acuerdo de su cara. Brenda empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato".

"A mi sobrino, que habló con él, le pareció un bobo. Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", destacó Uliarte.

Ataque a Cristina Kirchner: avances de la investigación

En paralelo, la jueza Capuchetti levantó el secreto de sumario y la nueva información de la investigación reveló que, según la geolocalización de los teléfonos, tanto Sabag Montiel como Uliarte estuvieron merodeando los alrededores de la casa de Cristina Kirchner en lo que sería una "tarea de inteligencia previa".

Además, se conoció también este martes una filmación de cámaras de seguridad de los instantes previos. En ese video aparecen Sabag Montiel y Uliarte, ambos con barbijo y la cabeza cubierta, llegando juntos a las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta y tomando ubicación cerca del lugar donde Cristina saludaba a los militantes.

Uliarte lleva consigo una suerte de bolsa blanca colgando del hombro derecho, en tanto que Sabag Montiel tiene las manos metidas en sus bolsillos.

Los principales acusados posan con un arma

"Aparecieron las cámaras que muestran que ella estaba, pero quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente", puntualizó Leonardo.

Sin embargo, en fotos extraídas de la tarjeta de memoria del celular de Fernando Sabag Montiel pueden verse imágenes del principal imputado manipulando un arma que, a simple vista, parece la misma utilizada el jueves pasado para disparar contra la cabeza de la vicepresidenta.

En otra foto aparece Brenda Uliarte posando con un arma, que parece ser la misma que tenía su pareja, en la cintura.

La investigación se orienta ahora a determinar si además de Uliarte y Sabag Montiel participaron de la planificación del atentado otras personas que hasta ahora no fueron individualizadas.