El ex presidente Eduardo Duhalde, el precandidato presidencial Daniel Scioli, el líder de Camioneros Hugo Moyano y referentes del kirchnerismo se reunieron ayer en la localidad de Los Toldos, para homenajear a Eva Perón, al cumplirse 100 años de su natalicio.

El homenaje del Partido Justicialista en el pueblo natal de Evita juntó en una misma foto a Duhalde con dirigentes del todos los sectores del peronismo, aunque el ex mandatario aclaró que milita por la candidatura de Roberto Lavagna. "El hombre del momento es Roberto Lavagna. Puede haber otros, pero él ha superado la grieta. De todas maneras, estoy dispuesto a trabajar para la unidad del justicialismo", señaló el también ex gobernador bonaerense.

En la plaza principal de Los Toldos se tomó una fotografía grupal de la que participaron los Duhalde, Moyano, Scioli, el titular del PJ, José Luis Gioja; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; y el titular de Suteba, Roberto Baradel. También fueron de la partida la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, su par de San Martín, Gabriel Katopodis, y de Merlo, Gustavo Menéndez; el jefe del PJ porteño, Víctor Santa María; y los diputados nacionales del Frente para la Victoria Mayra Mendoza, Fernando Espinoza, Leonardo Grosso, Cristina Álvarez Rodríguez, Araceli Ferreyra y Mónica Macha, entre otros.

Otros que se hicieron ver en Los Toldos fueron la diputada provincial de Unidad Ciudadana Florencia Saintout, la concejal de La Plata Victoria Tolosa Paz, el dirigente gremial y ex diputado Omar Plaini, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, y el ex diputado nacional Carlos Kunkel.

"Eva Perón quedará para siempre en la historia por su defensa de los más humildes y desamparados, y eso se refleja en toda la comunidad, que está muy movilizada", expresó Gray. A su turno, Scioli sostuvo: "Este homenaje a Evita, a cien años de su nacimiento, debe unirnos levantando las banderas de los más humildes, los desprotegidos, de las mujeres, teniendo muy presente su definición, donde existe una necesidad, nace un derecho".