La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados resolvió convocar para los próximos días nuevamente a ese cuerpo para resolver sobre el pedido de desafuero de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Chaco), quien en su descargo aseguró que "es falsa de toda falsedad" la acusación en su contra, con lo cual pidió a los diputados que rechacen el planteo.

Al realizar su descargo ante la comisión, donde se analiza el pedido de desafuero y detención enviado a la Cámara baja por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea ante la justicia chaqueña para que se le tome indagatoria.

En el marco de la reunión, el presidente de la comisión, Pablo Tonelli (PRO), precisó que la jueza "remitió una copia digitalizada del expediente que llegó el viernes pasado, el último día hábil antes de la reunión", la cual fue girada a los diputados que integran el cuerpo para su análisis.

"Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito", enfatizó la diputada chaqueña, ex intendente de Resistencia.

Ayala resaltó que "esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente Capitanich y el gobierno provincial".