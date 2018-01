Para obtener de nuevo el apoyo de la CGT, en el Poder Ejecutivo nacional analizan enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma laboral que incluya tres puntos que son de interés de la central obrera: el blanqueo laboral de trabajadores informales, la formación profesional y la creación de la Agencia de Tecnología Médica .Y dejar para más adelante la discusión sobre las indemnizaciones, uno de los temas más cuestionados del proyecto del oficialismo.

La bendición de uno de los integrantes del triunvirato no es suficiente para reunir los votos necesarios para la aprobación de la reforma laboral. Además de Héctor Daer, que ya respaldó la idea del gobierno del desdoblamiento, desde la alianza Cambiemos buscan sumar a Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, que el año pasado habían dado el visto bueno a la iniciativa oficial y que luego se echaron atrás.

En Balcarce 50 no sólo apuestan a que las recientes causas judiciales contra un grupo de sindicalistas funcionarán como una herramienta de presión para que otros dirigentes obreros que están en la mira de la Justicia negocien con la administración de Mauricio Macri, sino que también apuntan a dejar sin excusas a la cúpula de la CGT en su negativa de acompañar el texto propuesto desde la Casa Rosada.

Fuentes cercanas al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguraron a BAE Negocios que el objetivo es llevar al recinto de Diputados y el Senado un primer proyecto que contenga las cuestiones sobre “las que hay más consenso”, entre ellas el blanqueo laboral, la formación profesional y la creación de la Agencia de Tecnología Médica.

La semana pasada, apenas el ministro de Gabinete, Marcos Peña, dejó abierta la posibilidad de impulsar el tratamiento de la reforma laboral en varias leyes separadas, Daer recordó que la CGT venía “tratando tres temas de los cuatro que toma el paquete (de reforma laboral) que se propuso: el blanqueo laboral, la formación profesional y la agencia de tecnología médica”.

“Lo que queremos mandar al Congreso es de interés de la CGT. Les va a ser difícil no apoyar”, apuntó un funcionario que participa de las negociaciones con los sindicatos.

También este primer tramo de la reforma laboral podría incluir la extensión de licencias por paternidad a 15 días, una cuestión a la que hasta ahora nadie se opone.

Sin embargo, el gobierno dejaría para más adelante la discusión sobre la rebaja de las indemnizaciones, que es objeto de críticas desde varios sectores gremiales y políticos debido a que se excluye de la base salarial del cálculo “la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada sin periodicidad mensual y en base a una evaluación de desempe- ño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador le efectúe al trabajador”.

En paralelo, una vez que regrese de sus vacaciones, Triaca tiene como misión avanzar con los acuerdos sector por sector; tarea que no le resultará fácil si antes no logra demostrar que no mantenía trabajando en negro a su ex empleada Sandra Heredia y explicar porque la designó en el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU), intervenido desde el 18 de febrero de 2016 por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral.