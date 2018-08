La sesión especial del Senado para autorizar allanamientos a las propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner se levantó y se dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, cuando el tema se tratará en conjunto con el proyecto de extinción de dominio.

Los fundamentos del requerimiento del juez Claudio Bonadio para avanzar con los allanamientos llegaron al Senado sobre la hora, y el argumento fue que no habría transcurrido tiempo suficiente para que los senadores pudieron analizar la información vinculada a la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción".

Ante una propuesta del presidente del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se resolvió pasar a cuarto intermedio y retomar el tratamiento el miércoles que viene a las 14:00, en conjunto con el proyecto de extinción de dominio.

La bancada encabezada por el rionegrino Miguel Pichetto planteó que los fundamentos del requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para avanzar con los allanamientos en el marco de la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción" llegaron al Senado sobre la hora (recién a las 10:57 de este jueves), y que además no era "prudente" dar a conocer el auto cuando el expediente tiene secreto de sumario.

"El auto que mandó el juez es una excepción al secreto de sumario. Lo mandó completo. Me da la sensación de que no es prudente. Tuvo la buena fe de mandarlo íntegro. Hago la sugerencia de que circulen los despachos, empezando por los miembros de la comisión. No me parece prudente leerlo acá", planteó el senador salteño Rodolfo Urtubey (Justicialista).

En ese sentido, la moción de Pichetto -avalada por el pleno del recinto a mano alzada- fue hacer circular la información enviada por el magistrado con carácter reservado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que cada senador tenga la oportunidad de hacer un "análisis detenido" de los fundamentos de Bonadio.

La propuesta fue pasar a cuarto intermedio hasta la semana que viene y unificar la sesión con el tratamiento de la ley de extinción de dominio, a partir de las 14:00.

La sesión de este jueves estuvo a punto de levantarse por falta de quórum, pero finalmente se alcanzó con 44 minutos de retraso respecto del horario original de convocatoria.

El martes pasado, la comisión de Asuntos Constitucionales había firmado dictamen para autorizar los allanamientos, pero limitándose a los domicilios que la senadora por la provincia de Buenos Aires tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo.

Además, se le requirió a Bonadio que respeta el "derecho a la intimidad" y el "decoro" en caso de que se lleve a cabo el operativo de allanamiento.

Los allanamientos fueron solicitados por el magistrado luego del escándalo que se desató por el hallazgo de una serie de cuadernos con anotaciones que, de acuerdo a la investigación, revelarían una compleja trama de corrupción con coimas vinculada a los contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.