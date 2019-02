El Tribunal Oral Federal 2 postergó para el 21 de mayo próximo el comienzo del juicio oral y público contra la senadora Cristina Fernández por fraude en la obra pública, a raíz de problemas de salud de uno de los jueces.

El juicio que iba a comenzar este 26 de febrero se pasó para esa fecha a raíz de la internación el magistrado Jorge Tassara, uno de los tres miembros del tribunal, que será sometido a una operación de triple by pass "a raíz de una obstrucción de las arterias coronarias".

Es el primero de todos los juicios que tiene fecha de inicio y uno de los más complicados en contra de la ex mandataria, con gran cantidad de acusados, entre ellos, el empresario detenido Lázaro Báez.

Si bien el Tribunal había designado como cuarto juez a Andrés Basso, la decisión de postergar el inicio del debate es porque el tiempo en que se define si ese magistrado suplente puede ser titular en virtud de las impugnaciones es lo que lleva el tiempo de recuperación de Tassara en volver en funciones.

Días atrás, la defensa de Cristina había pedido suspender el debate, al considerar que aún no se conoce el resultado de una pericia encargada por el Tribunal a expertos de la Corte Suprema de Justicia para saber si existieron o no sobreprecios en obra pública.

La prórroga permitirá que el Tribunal se haga del resultado de la pericia y de esta forma saber por opinión de expertos si existieron pago de sobreprecios. No obstante, parte de la acusación también es sobre la licitación de las obras, las que se pagaron pero nunca se hicieron o bien el canal de pago preferencial que tenía Báez respecto a otros emprendimientos en la materia.

En total, hay más de cincuenta obras que están bajo la lupa de la Justicia y que forman parte del objeto del debate. En la lista de acusados están también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, y Báez, entre muchos otros.