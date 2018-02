El secretario general del sindicato Camioneros, Hugo Moyano, aseguró ayer que prefiere "ir en cana o que me maten antes que traicionar a los trabajadores". El referente sindical ratificó la realización de la marcha del próximo 22, que se concretará frente al ministerio de Desarrollo, sobre la 9 de Julio.

"Este es un Gobierno que mezcla todo para lograr acallar a la gente, atemorizarla. Lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder", dijo el dirigente en declaraciones a Crónica TV.

En referencia a los gordos y los independientes, que se oponen a la marcha, Moyano señaló que él dará la pelea contra el Gobierno mientras "otros se doblegan y se ponen al servicio del poder". "Estos dirigentes no le sirven a los trabajadores", disparó.

El ex secretario general de la CGT reveló que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se comunicaron en su momento con él para pedirle su respaldo a la reforma laboral. "Hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la reforma laboral, pero antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten... antes que apoyar algo en contra de los trabajadores, sentenció.

Moyano ratificó que la marcha contra el Gobierno se realizará el próximo 22, pese a las versiones que indicaban una posible reprogramación debido a la superposición de fecha con el aniversario de la tragedia de Once.

"Son horarios completamente diferentes. Nosotros respetamos. También vamos a hacer un homenaje. Uno es a las 11 y el nuestro es a las 6 de la tarde. No hay un impedimento en nada. Siempre hay algunos que tratan de confundir", se quejó, y reveló que el lugar donde se llevará a cabo el acto será frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio.