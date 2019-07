En una nueva edición de Almuerzos en Crónica y cuando falta poco más de dos semanas para las elecciones primarias, los despidos, la intención de una reforma laboral, el acuerdo del Marcosur firmado con la Unión Europea, la falta de vacunas y la aparición de enfermedades que estaban siendo erradicadas, fueron los temas que preocuparon y abrieron el debate entre los presentes, quienes provienen de diferentes espacios. Estuvieron el ex árbitro Guillermo Marconi, la médica y docente Silvia Báez, la dirigentes Marcela Alarcón y el experto en comercio exterior Mariano Gendra, junto a las autoridades de Grupo Crónica, encabezadas por el vicepresidente Marcelo Carbone.

Marconi sostuvo que las elecciones son parejas y quien gane, “lo hará por un penal”

"Si hay un 50% del país en cada lado no hay verdades absolutas. Quién gane las elecciones este año lo hará por un penal. El país está absolutamente partido en dos", expresó Guillermo Marconi, abogado y secretario general del Sindicato de Árbitros de la República Argentina ( SADRA).

En cuanto a la salud pública, Silvia Báez, médica y docente universitaria aseguró: "Gane quien gane, lo que queda por delante es establecer políticas públicas para primero frenar lo que es el avance de todas las enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza por la falta de accesibilidad al sistema de salud efectivo. Y por otro lado, ver qué hacemos de ahora en más con una política de salud integral.

Mientras que Marcela Alarcón, dirigente gremial de Agentes de Propaganda Médica, se refirió a la pérdida de puestos de trabajo: "Lo vemos como ensayos del Gobierno, ir achicando sin tener costo para las industrias, para ir en contra de las asociaciones sindicales. Para el año que viene se plantea la reforma laboral, que puede venir de la mano de una reforma gremial. Empezaron por un gremio pequeño como el nuestro para ver qué van a hacer con otros gremios", sentenció.

Para el año que viene se plantea una reforma laboral que vendrá de la mano de una gremial”

Por su parte, Mariano Gendra, abogado y especialista en comercio exterior, aseguró: "No hay desarrollo de un país si no tenemos políticas públicas en materia energética, logística y transporte. No veo a ningún político o candidato que hable de hidrovía, de la marina mercante, la industria naval... son sectores que potencian a nuestro país en trabajo, producción, tecnología, y son sectores olvidados", expresó y agregó: "Estamos muy preocupados por el acuerdo Mercosur con la Unión Europea. La desigualdad y las asimetrias que tenemos, es competir con grandes gigantes que vienen desarrollando políticas públicas, desarrolladas y apoyadas por sus gobiernos para fortalecerse en lo regional y fuera de sus fronteras".

"Estamos ante una epidemia de Sarampión, y también se registraron casos de rubéola congénita además de que se ve un aumento de la tuberculosis y la sífilis. El nivel de prevalencia de nuevos casos es alarmante”. Silvia Baéz, médica

"Argentina hoy pierde en fletes marítimos y fluviales más de 5 mil millones de dólares. Para que tomemos conciencia de cuántas cosas podríamos hacer con eso, con todo lo que necesita nuestro país para el desarrollo”. Mariano Gendra, abogado

"Tuvimos 200 despidos en los últimos seis meses, con empresas importantes que deciden cerrar líneas de trabajo con retiros encubiertos que disfrazan de retiros voluntarios”. Marcela Alarcón, dirigente