Después de que Mauricio Macri pidió públicamente la rebaja de impuestos a los servicios públicos e inmediatamente se sumaron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otras administraciones provinciales levantaron la voz por la discusión del cobro de los tributos.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, volvió a cuestionar al Gobierno por el aumento de tarifas, pese a que una de las funcionarias enviadas por su administración con el Gobierno había acordado "compartir el esfuerzo" por la tarifa social. "El Gobierno tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político a los gobernadores. Lo hizo con la reforma previsional y lo hicieron ahora con las tarifas", se quejó el mandatario santafesino en declaraciones radiales. Los cuestionamientos estuvieron enfocados contra su par bonaerense, Vidal, quien minutos después de que hable el Presidente anunció la rebaja de la carga impositiva en las facturas de agua, luz y gas.

El socialista puso el ojo en el costo que quiere trasladarle la Nación a las provincias, como anunció Macri en el mensaje que brindó anteayer desde Vaca Muerta. Habló específicamente de la situación de Buenos Aires. "Nosotros no tenemos los impuestos que tiene Vidal en Buenos Aires. Estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de morigerar el impacto de la energía eléctrica", afirmó el santafesino. Buenos Aires anunció que baja del 15,6% en la luz, 6,3% en el gas y 6,2% en el agua. Lo que reclama Santa Fe es la reducción del IVA, un impuesto que recauda la Nación. "Cuando se arma el lío parece que la culpa la tienen las provincias, la verdad es que la política tarifaria claramente la fija el Gobierno nacional, primero porque es el que fija el precio de la energía mayorista", se quejó.

Ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a reclamar el compromiso de las provincias. "Hay que separar la carga impositiva nacional de lo que tiene que ver con las cargas de las provincias para que seamos muy claro en lo que se tributa y lo que no", destacó el funcionario al encabezar un acto en Aeroparque por el lanzamiento de nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Las negociaciones del Gobierno con los gobernadores se realizaron a través del Consejo Federal de Energía con los ministros provinciales, encabezados por Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren. Por ahora no hubo contacto directo con los gobernadores ni llamados telefónicos, según fuentes gubernamentales. La Rosada no sólo tendrá que enfrentar el embate legislativo de la oposición que hoy intentará habilitar el debate tarifario en Diputados sino además sumar la adhesión de gobernadores para que los legisladores que responden a sus provincias no bajen a la sesión. Desde la mañana hubo reuniones en los despachos de la Casa Rosada con referentes parlamentarios para frenar el quórum.

Otros gobernadores también se mostraron descontentos con la presión de Macri hacia las provincias por las tarifas. "En Salta, como en muchas provincias, no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe", expresó Juan Manuel Urtubey en un comunicado. En la misma línea se expresaron otras administraciones provinciales que no tienen impuestos en las tarifas, como Tucumán, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Corrientes y Chubut.