El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, negó "rotundamente" que el Presupuesto 2023 —aprobado esta mañana con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones— sea de "ajuste", como lo insinuaron los diputados de la izquierda y de Juntos por el Cambio en el Congreso.

Heller le contestó al Frente de Izquierda y al referente económico de Juntos por el Cambio en Diputados, Luciano Laspina, que denunciaron que la ley de leyes es un "presupuesto de ajuste". Durante su exposición previo a la votación, le pidió a esos mismos sectores que sean responsables y que no repitan la misma conducta del año pasado, cuando el presupuesto no salió: "No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto".

Antes de una jornada maratónica en el Congreso por el debate del Presupuesto 2023, el economista argumentó que lograron un dictamen de mayoría que entienden "superador y adecuado a los tiempos" además instó a los distintos sectores de la política a acompañarlos para "tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023".

Una de las mayores preocupaciones del Gobierno es la inflación, contemplada en uno de los artículos más importantes del proyecto: la cláusula gatillo. Heller afirmó que el techo inflacionario previsto por el oficialismo está puesto en el 60% anual, considerándolo "una meta alcanzable".

Además, destacó que "frente a todos los desafíos que plantea este flagelo inflacionario, la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable, porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios".

Según las proyecciones del Gobierno, "plantearse un escenario de descenso del 60% en 2023, 44% en 2024 y 33% en 2025, será un camino adecuado para salir de la trampa en que se encuentra la Argentina”.

El proyecto de Presupuesto 2023 prevé sostener el gasto por encima de la inflación y los ingresos por encima del gasto, lo cual genera la posibilidad de reducir el déficit sin necesidad de ajuste. — Carlos Heller (@CarlosHeller) October 23, 2022

Al parecer, desde el oficialismo sostienen que Argentina crecerá más del 4,5%, “lo que marca un importante nivel de recuperación de la actividad económica” y que los "salarios crecerán 2% en términos reales”.

La votación obtuvo media sanción, por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Contó con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha. El PRO se abstuvo.

El Presupuesto 2023 establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social. El texto fue aprobado en general, pero en la votación en particular, el artículo 100 que extendía el pago del Impuesto a las Ganancias no consiguió respaldo.