Presupuesto: Carrió se diferencia del resto de Juntos por el Cambio y rechaza el proyecto

En paralelo a las negociaciones que mantiene con el oficialismo, el interbloque de Juntos por el Cambio intenta cerrar filas puertas adentro en torno al Presupuesto 2023. Mientras el radicalismo, PRO y Evolución Radical están convencidos que hay que votar a favor del proyecto que envió a Diputados el ministro de Economía, Sergio Massa; desde la Coalición Cívica ya adelantaron que no van a acompañar, por expreso pedido de Elisa Carrió.

En el primer día de debate entre los legisladores que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, los dos diputados de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Juan López -presidente del bloque de la Coalición Cívica-, eligieron no tomar la palabra, a diferencia del resto de sus socios que expusieron algunas de las diferencias que tienen con el texto que está en discusión. En gran medida, la decisión de llamarse a silencio obedeció a que en el espacio que lidera Carrió, más que objetar algunos artículos, cuestionan los principales lineamientos del Presupuesto previsto para el año próximo, entre ellos que la inflación se situará en el 60%.

"Las proyecciones macroeconómicas son tan falsas como las de (Martín) Guzmán", dijo un diputado de la Coalición Cívica, quien además remarcó a este diario que "lo más probable" es que su bloque se incline por la abstención, aún así no descartan votar en contra.

El día anterior, en diálogo con la señal de cable TN, Carrió fue más contundente: "Me parece poco serio el Presupuesto porque prevé una inflación del 65%. Hay que darle el pase a comisión. No recorta donde tiene que recortar". Y agregó: "Cada uno mira lo que le conviene a su provincia y no al país. La Coalición Cívica no va a acompañar, vamos a pedir el pase a comisión, como mínimo".

En el radicalismo y PRO no sorprendieron las declaraciones de Carrió. No sólo porque están acostumbrados a enterarse por televisión de muchos de los posicionamientos personales de la ex diputada o a escuchar las diatribas que lanza contra referentes de Juntos por el Cambio, sino que además López expuso en privado algunos de los planteos que dan cuenta de la postura que podrían adoptar los 11 legisladores de la Coalición Cívica durante la votación de la semana próxima.

"El año pasado querían votar sí o sí el Presupuesto, justo cuando era invotable. Ahora que el resto creemos que hay que acompañar, Lilita dice que no. Es parte de la interna radical. Ella siempre hace lo opuesto a lo que hacen en la UCR y Evolución Radical", señaló un legislador de la bancada de PRO, que conduce Cristian Ritondo.

En el interbloque de Juntos por el Cambio son varios los que sostienen que las reiteradas diferenciaciones que viene haciendo Carrió están atadas a la necesidad de posicionarse de cara a las elecciones del año próximo, a fin de "pelear más lugares en las listas". Según tres diputados de la coalición opositora, en esta ocasión, la ex legisladora se opone a acompañar el Presupuesto 2023 por el sólo hecho de que el proyecto lleva la firma de Massa.

Carrió jamás ocultó su encono hacia el titular del Palacio de Hacienda y muchos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que cultivan un fuerte vínculo con él. "Yo tengo una pésima opinión de Massa, creo que es un inmoral, pero además el Presupuesto me pareció muy poco serio", soltó la dirigente de la Coalición Cívica.

Salvo algunas excepciones, en PRO y la UCR consideran que abstenerse no es la mejor opción, aún cuando eso no pondría en riesgo la aprobación del proyecto de gastos y recursos. "El año que viene tiene que haber Presupuesto", repiten desde ambas fuerzas políticas. Y promueven ir al recinto con una misma postura: "Vamos a votar a favor en general". Sin embargo, entre este miércoles y jueves intentarán convencer al oficialismo de introducir modificaciones al texto; en caso de no conseguirlo, votarán en contra de algunos artículos.

La oposición reclama cambios

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y Martínez se encargaron de pedirle a la oposición que ponga por escrito los cambios propuestos, entre ellos los referidos al artículo 96, que faculta al Ejecutivo nacional a fijar las alícuotas de los derechos de exportación; y a los subsidios al transporte, fijados en 66 mil millones de pesos. Respecto a lo primero, hay diferentes miradas dentro de Juntos por el Cambio, ya que en el radicalismo se conforman con que las retenciones queden tal cual están, mientras que en PRO plantean que deberían bajarse y que en caso de que el Gobierno quiera subirlas tendrían que ser aprobadas sí o sí por el Congreso.

"No estamos dispuestos a convalidar subas de derechos de exportación; hay que revisarlo. Llamo a la reflexión al oficialismo y a hacerlo extensivo al Poder Ejecutivo”, dijo el diputado radical Ricardo Buryaile durante el debate en la comisión.

En cuanto a los subsidios al transporte, desde Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reclaman incrementar el monto a 110 mil millones de pesos. Desde la bancada del Frente de Todos desecharon de antemano ese número, pero aseguraron que están abiertas las negociaciones para consensuar una partida "que deje conformes a las provincias".

La principal fuerza opositora también pidió al oficialismo que en el Presupuesto 2023 se incluya una "cláusula gatillo" para que si la suba de precios llega a estar por arriba del 60% y, por lo tanto, la recaudación también, se envíe una corrección sobre cómo será la distribución de los recursos.