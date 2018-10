Aunque cuentan con el aval del llamado peronismo "racional", en el Poder Ejecutivo nacional temen que las negociaciones con las oposición los empuje a extender los plazos para aprobar el proyecto de ley del Presupuesto 2019.

Aún condicionado por el ajuste de $300.000 millones que aplicará el año próximo para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional ( FMI), desde el el gobierno de Mauricio Macri hicieron uso de todas las herramientas a su alcance para asegurarse emitir dictamen a la iniciativa del oficialismo mañana en Diputados y aprobarla el 24 de octubre.

La adenda al Consenso Fiscal, que fue enviada a la cámara Baja la semana pasada, fue parte de la negociación con el PJ. Tuvo como objetivo apaciguar el enojo de algunos gobernadores que no se resignaban a un recorte de $100.000 millones en medio de una recesión económica. Pese a las resistencias para aumentar impuestos, el gobierno debió incluir el pedido de las provincias para realizar modificaciones en el impuesto a los Sellos, Ganancias y Bienes Personales. Finalmente, las dieciocho firmas estampadas en la adenda fueron leídas en la Casa Rosada como un apoyo a la "Ley de leyes".

Frigerio se reunió ayer con diputados de Cambiemos y del Bloque Justicialista

Otro de los cambios que hizo el oficialismo para sumar voluntades en el Parlamento fue dar marcha atrás con la resolución que establecía una compensación a las empresas de gas a través de la suba de la tarifa en 24 cuotas.

Al igual que el miércoles último cuando se reunió con los jefes de las bancadas del Senado, ayer por la tarde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo un encuentro con diputados nacionales de la alianza Cambiemos y del Bloque Justicialista para arribar a un consenso sobre el Presupuesto 2019.

A la cita también concurrieron el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri; su par del PRO, Nicolás Massot; el titular del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, y legisladores de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Chaco y Misiones, entre otros. Otros de los que participaron fueron el director de la Anses, Emilio Basavilbaso; los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Transporte, Guillermo Dietrich, y los ministros de Economía de diversas provincias.

"Creemos que vamos a emitir dictamen este jueves, pero si no lo conseguimos, no pasa nada. Será la semana siguiente. No se pone en riesgo la aprobación del Presupuesto", señaló una fuente gubernamental.

En el Ejecutivo nacional confían en que ningún gobernador ni dirigente del peronismo diloguista querrá dejar al gobierno sin Presupuesto, sin embargo saben que eso tiene un costo. La duda es hasta dónde están dispuestos a ceder unos y otros.