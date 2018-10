Los senadores peronistas por Tucumán, José Alperovich y Beatriz Mirkin, adelantaron hoy que votarán en contra del proyecto de Presupuesto 2019 y lanzaron críticas al jefe de su bancada, Miguel Angel Pichetto, quien ya había adelantado que su bloque acompañaría la iniciativa.

El ex gobernador tucumano advirtió en declaraciones a La Gaceta que el presidente Mauricio Macri "es lo peor que le pasó al país" y adelantó su voto negativo a la iniciativa.

"Sentí mucha bronca cuando se aprobó, cuando nuestros diputados han votado, porque también se vota con el traste (en la banca, dando quórum)", señaló al tiempo que sostuvo que tal iniciativa es "decirle sí al FMI" y que significará que "la gente tenga más hambre, que suba la nafta, el transporte, el gas".

En este contexto, Alperovich reafirmó: "Pichetto apoya el presupuesto. Yo no lo voy a votar. Y Beatriz Mirkin, tampoco. Ese es mi límite".

En la misma línea, Mirkin confirmó que junto a su compañero de bancada mantendrán esa postura "sin importar lo que haga el bloque". La legisladora justicialista indicó: "Hoy estamos en emergencia alimentaria. Hay hambre en Argentina. Por eso no voy a acompañar el Presupuesto".

Mirkin, en declaraciones a la radio AM 530, apuntó además contra Pichetto, a quien le recriminó que no le "consultó" sobre el tratamiento del Presupuesto, que recibió media sanción en Diputados la semana pasada.

"Me cuesta mucho hablar con nuestro jefe de bloque porque siempre está muy ocupado. Pichetto no me consultó por el tema Presupuesto pese a que soy la vicepresidenta de la Comisión", advirtió.