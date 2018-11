El Gobierno nacional presentó hoy un nuevo organismo federal con el que pretende unificar los criterios de las provincias y la ciudad de Buenos Aires para la valuación fiscal de los inmuebles de todo el país.

El nuevo ente lleva el nombre de Organismo Federal de Valuaciones y tiene como objetivo declarado "dotar a las provincias de mayores herramientas técnicas que les permita corregir las distorsiones que se generan por la falta aplicación de criterios homogéneos por parte de las provincias, y as. propiciar una mayor equidad y justicia", informó el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina.

Si bien se aclara que son las provincias las que tienen la autonomía para fijar las valuaciones y las alícuotas (ahora en un rango de 0,5 a 2% por el Consenso Fiscal). El trabajo del Organismo consistirá en "consensuar una metodología que tienda a reflejar la valuación fiscal en relación con la dinámica d. los valores de mercado en todo el país con valores homogéneos y servirá para tener actualizados los catastros y los registros de la propiedad inmueble".

Como ejemplo, el ministerio compara la situación de la provincia de Buenos Aires, donde los inmuebles están valuados al 40% de su valor, mientras que en otras provincias que no menciona el "guarismo no llega a representar ni el 1% del valor real de mercado".

El organismo en cuestión fue creado a través del decreto 938/18 y está integrado por representantes de la Nación y de las provincias.

Los funcionarios deberán consensuar una metodología y homogeneizar la forma en que los catastros de las diferentes jurisdicciones tomarán el valor de las propiedades.

En particular, se utilizará tecnología para identificar propiedades que en la actualidad no paguen impuestos y se trabajará para que las provincias efectúen un revalúo. En otro de los ejemplos que da el gobierno, menciona el caso de "un inmueble rural con idéntico potencial productivo y ubicado parte en una provincia que ha revaluado en forma habitual y otra parte en otra provincia que no ha lo haya efectuado; paga muy distintos montos por impuesto inmobiliario en una provincia que en la otra".

El organismo aportará asistencia técnica y financiera a las provincias e incorporará tecnologías de última generación a través de imágenes satelitales, el equipamiento y capacitación del personal en el uso de las nuevas herramientas de gestión.

Para los vecinos, en tanto, propiciará que los trámites puedan realizarse de manera virtual.

Según el Ministerio del Interior, el "impacto en el impuesto inmobiliario, eso dependerá de cada jurisdicción, pero también generará una base imponible más equitativa y justa, permitiendo que la carga tributaria no recaiga en solamente en unos pocos que hoy están mejor identificados y pagan, lo que podría incluso logrars. que para aquellos sujetos que hoy pagan, en realidad los impuestos disminuyan al distribuirse en forma más equitativa".