En lo que se convirtió en la paritaria por excelencia de la puja salarial por condimentos sindicales, económicos y políticos, los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano rubricaron un acuerdo por seis meses al 23% con el sector empresario bajo el rótulo esencial de primer capítulo. Pendientes quedaron la discusión del bono de fin de año y el segundo tramo de la negociación. En metáfora deportiva la pelota quedó en campo de la secretaría de Trabajo, con apetito para "editar y reducir" el convenio colectivo, todo bajo la síntesis de tres palabras: peligra la homologación. En ámbito no oficial, Hugo Moyano encabezó el encuentro con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Como reseñó BAE Negocios la antesala al punto de acuerdo fue el lunes y posterior cuarto intermedio.

Mientras el arco sindical abraza la alternativa de cerrar aún "perdiendo por poco", el letrado Hugo Moyano (hijo) resaltó que lo pactado llega hasta diciembre. De ese total, 11,5% se abona en julio y el restante en octubre, y acotó que "se avanzará con la discusión del bono de $20.000 y el restante 23% a partir de enero, donde se discutirán los incrementos hasta junio de 2020, para llegar a la totalidad del 46%", en paralelo a la potencia de la inflación estimada. Pablo Moyano definió al tramo corto firmado como "muy importante, porque se verá reflejado de manera casi automática y no se tocara ninguno de los puntos de convenio". Empero, desde el sector empresario la versión es opuesta. "Se acordó un aumento salarial del 23% hasta junio de 2020. Para retomar en enero de 2020 la negociación de acuerdo con la situación económica del país en ese momento".

Los Moyano enfatizaron que el convenio de labor es intocable pese a la presión del Gobierno

Habiendo hecho llegar su preocupación al Gobierno, Fadeeac también dejó por escrito que "el gremio se comprometió, en el acta firmada, para no realizar reclamos salariales de ningún tipo" durante la vigencia del acuerdo. Camioneros consideró que Fadeeac había solicitado la quita de 11 puntos del convenio colectivo de trabajo 40/89, "lo cual quedó descartado". Entre ellos ítems sobresale el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese punto, señala que "se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo". Eso, para Moyano es el reconocimiento de caída de trabajo en la actividad. También se propuso llevar la rama de larga distancia a 300 km, y no a 100 km como está ahora. Además buscaron modificar la rama de transporte petrolífera y de aguas y gaseosas. "Quieren sacar un acompañante", remarcó Moyano.