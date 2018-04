El ex ministro de Planficación Julio De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron fueron procesados por el juez federal Daniel Rafecas quien consideró que favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008 por un total de u$s 2.300 millones. Se trata del primer procesamiento dictado por la Justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo por el pago de sobornos de la constructora llamado Lava Jato en Brasil y que repercutió en varios países de la región.

El magistrado consideró que De Vido tuvo "un rol escencial en los procedimientos irregulares investigados" porque permitió un direccionamiento de la obra, y mencionó que "todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht".

Aclaró de que en su investigación no está incluido el supuesto pago de sobornos, sino que ese delito forma parte de otra causa, a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Rafecas dio por probado que hubo negociaciones incompatibles, un delito que prevé hasta seis años de prisión, y se dictaron embargos por un millón de pesos a los procesados.

"Existieron interferencias ajenas a los intereses de la administración pública en la medida de que se advierte la concurrencia de actos dirigidos a beneficiar" a Odebrecht, puntualizó el juez.

Para el magistrado, se encontraron "elementos para considerar, con el grado de certeza que esta etapa procesal exige" que De Vido "facilitó el desvío de la voluntad negocial de la Administración, plasmado en la actuación parcial de otros funcionarios públicos dependientes suyos".

Todo se hizo "en favor de los intereses" de Odebrecht "compañía que finalmente resultó adjudicataria de los contratos de prestación de servicios requeridos" para la obra ampliación gasoductos TGS y TGN".

Indicó así se desvió del "cumplimiento del deber de fidelidad en la correcta prelación de los intereses de la administración pública". Desde el ministerio que condujo De Vido se creó el "marco normativo necesario", mientras que desde la Secretaría de Energía a cargo de Cameron "se negoció con Odebrecht" y se llamó a una "licitación privada" mediante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), subrayó el juez.

Rafecas aludió en su fallo a "la existencia de una apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron" y otros dos procesados, los ex subsecretarios de Combustibles y Energía Eléctrica Cristian Folgar y Bautista Marcheschi para la adjudicación de la obra pública, formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta Cammesa SA y Odebrecht".

En la investigación se encontraron "persistentes comunicaciones" desde la Secretaría de Energía a Cammesa "recordando" el interés de Odebrecht en ser contratista de la obra.

Además, se firmó un memorando de entendimiento entre la constructora y la Secretaría de Energía, que fue enviado a Cammesa. Cameron y los ex subsecretarios fueron procesados como autores del delito en tanto que De Vido está acusado de "partícipe necesario".