El juez federal Julián Ercolini procesó hoy por supuesto “lavado de dinero” a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública.



El magistrado también dictó el procesamiento del empresario detenido Lázaro Báez y su hijo Martín; al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; al detenido ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y a Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, entre otros.

El juez, además, trabó embargos a los procesados por hasta 800 millones de pesos cada uno, según consta en el fallo judicial de 439 páginas que emitió esta tarde.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.