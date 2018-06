El juez federal Leandro Ríos procesó al intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, por vínculos con una banda narco y dispuso que deposite un millón de pesos en concepto de caución real para mantener su excarcelación.

En tanto, tendrá prohibido salir del país y se le hizo saber que "ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para mantener su la libertad, se ordenará la inmediata detención".

El magistrado ratificó también en el marco de este expediente las detenciones preventivas del concejal oficialista Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, que también fueron procesados. Y determinó que otro concejal oficialista, Emanuel Gainza, y el ex secretario de Transporte Municipal, el ex policía Ricardo Frank, deberán declarar como testigos en la causa.

Tras el fallo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que para el gobierno nacional "no existen amigos ni privilegios" en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, en alusión a la integración de Varisco a Cambiemos. Y agregó: "En nuestro gobierno no protegemos a nadie, los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejarán de ser funcionarios para ser narcotraficantes y tendrán su castigo. La única manera de luchar contra este flagelo es no hacer distinciones ni tener ningún tipo de contemplaciones".

Según la investigación, Varisco mantenía un acuerdo político con Daniel "Tevi" Celis, que financió la campaña de Cambiemos en 2015 y, a cambio, puso a su gente en una dependencia municipal presuntamente para distribuir con móviles oficiales la droga en la ciudad.

Esta causa tuvo un primer procedimiento por parte de la Policía Federal en mayo del 2017, cuando se encontró una avioneta con 300 kilogramos de marihuana y se detuvo a 14 personas, lo que permitió desbaratar a la banda que Celis lideraba junto a su hermano Miguel.

El abogado defensor de Varisco, Mariano Cuneo Libarona, anticipó que, dentro del plazo de tres días que prevé la justicia, apelará el procesamiento y tildó al juez federal Leandro Ríos de "cabeza dura". El letrado reiteró en declaraciones a la radio municipal de Paraná que considera "clarísima la inocencia" de Varisco y advirtió que "esto se va a dar vuelta y va a ser un escándalo".

"O no leen, o hay algo raro. Espero que no haya nada raro", sostuvo el letrado y bregó por "un juicio oral y público rápido con un tribunal imparcial y apolítico".