De cara a los comicios generales de octubre, la Junta Nacional Electoral le informó a los partidos políticos que deberán presentar las boletas de sus candidatos "en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente".

De acuerdo con lo que informó el portal Infobae, el tribunal les advirtió a los espacios que no se recibirán las listas que no cumplan con estos requisitos. De esta manera, las alianzas que competirán el 27 de octubre no podrán doblar sus boletas para que en el cuarto oscuro solo se vea una parte de las candidatos.

El tribunal respondió de esta manera al reclamo que había hecho el Frente de Todos, que denunció este tipo de irregularidades en las últimas PASO. A través de uno de sus apoderados, Mauro Riano, el espacio opositor aseguró que en las primarias hubo varias listas que llegaron dobladas a las escuelas. El principal interés de la presentación fue la aparición, en varias escuelas porteñas, de boletas en las que la categoría "Presidente" estaba doblada, por lo que no mostraban la imagen del presidente Mauricio Macri a los ciudadanos.

"Lo ocurrido durante las primarias es muy grave, porque constituye una abierta violación del Código Electoral y de las propias resoluciones de la justicia electoral acerca de la presentación de las boletas ante el Correo previo a la elección, que debe hacerse de forma apaisada y desdoblada", explicó Mauro Riano, apoderado justicialista en la Ciudad.

Por esta razón, la Junta Electoral, integrada por la jueza María Servini y por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, precisó las normas para la entrega de boletas.