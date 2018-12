Los trabajadores de Siam realizaron una protesta sobre el Puente Pueyrredón por la reincorporación de 165 despedidos. Casi un centenar de personas se congregó poco antes de las 7 y durante tres horas ocuparon el acceso, lo que interrumpió el tránsito con sentido a la Capital Federal. Todo se desarrolló frente a un compacto frente de fuerzas la Gendarmería, aunque no se registraron incidentes. Los trabajadores denuncian que Siam no cumple con la conciliación obligatoria ni con leyes provinciales. "La mayor parte de la empresa pertence a Rubén Cherñajovsky, quién no cumple con norma alguna y tampoco las leyes por las que obtuvo la expropiación de la planta Siam, con las que se benefició y beneficia con importante subsidios", denunciaron. "Había prometido generar 600 puestos de trabajo pero en los últimos meses, despidió a 165 trabajadores".