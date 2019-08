El embajador en España, Ramón Puerta, se ayer con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y tras el encuentro sostuvo que Juntos por el Cambio debe "ampliar la base de sustentación con dirigentes del peronismo republicano". "Eso no se ha utilizado mucho hasta ahora", evaluó el ex senador peronista, quien es amigo personal del Presidente, aunque no dio nombres específicos. De todos modos aclaró que no hablaron sobre los pasos a seguir en la campaña.