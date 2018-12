Tras la reunión bilateral del sábado con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, el mandatario de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se refirió a "la creación de una estación de energía atómica en la Argentina", sin embargo desde el Gobierno argentino se apuraron a aclarar que no se acordó nada en ese sentido.

A las 19.15, quince minutos después de la hora fijada, el jefe de Estado ruso llegó fuertemente custodiado a la Casa de Gobierno para mantener el tercer encuentro de este año con Macri, tras las reuniones que tuvieron en Moscú y Johannesburgo. Luego del saludo protocolar en el Salón Blanco, ambos mandatarios se reunieron en el despacho presidencial para rubricar los acuerdos bilaterales, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, y, más tarde, cenaron en el Salón Eva Perón.

"Le transmití al presidente Putin el valor que le damos a la relación entre la Argentina y Rusia, que se refleja en una agenda cada vez más amplia, que incluye la cooperación científica-tecnológica, la nuclear-espacial, agro-alimentaria y de seguridad y defensa. Hemos firmado acuerdos que nos van a permitir expandir los ámbitos de cooperación bilateral", apuntó Macri durante la declaración conjunta.

Los gobiernos de ambos países firmaron un convenio de cooperación en pesca y acuicultura, la renovación del plan de consultas políticas, un acuerdo prórroga entre Radio y Televisión Argentina y TV Novasti hasta 2022, y la cooperación del uso pacífico de energía nuclear. Sin embargo, el principal anuncio que Putin realizó fue que en el encuentro con el presidente argentino hablaron de la "creación de una estación de energía atómica en la Argentina".

No sólo Macri no mencionó ese tema en su breve discurso, sino que minutos después el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, negó que se hubiera realizado un acuerdo en ese sentido. "Rusia efectivamente ha ofrecido en distintas oportunidades la posibilidad de hacer una central nuclear. La situación argentina, económica y financiera de este momento, no permite prever proyectos de esta índole en el corto y mediano plazo", puntualizó el canciller.

En el Gobierno argentino tenían expectativas de potenciar el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones rusas, algo que por el momento no quedó más que en buenas intenciones para el futuro.

En 2017, el comercio bilateral fue de 851,8 millones dólares. Y, entre enero y agosto de este año, las exportaciones alcanzaron los 495,9 millones de dólares y las importaciones los 398,9 millones de dólares.