Las seis fuerzas políticas que superaron las PASO retomaron hoy la campaña con una serie de nuevos spots que apelan principalmente a la crisis económica y a la emoción, a 35 días de las elecciones generales del 27 de octubre.

Se trata de más de 60.000 horas de publicidad audiovisual gratuita que fueron sorteadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) entre las coaliciones que obtuvieron al menos 1,5% de los votos en las elecciones primarias del 11 de agosto pasado.

¿Qué dicen los nuevos spots?

El Frente de Todos, liderado por la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para presidente y vicepresidenta, tiene como slogan central "Argentina de pie". "Vamos a recuperar la esperanza. Vamos a poner a la #ArgentinaDePie" es la consigna de los spots.

"Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del Presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos, siempre defenderemos a los jubilados. Que nuestros hijos tienen que estar en la escuela, y que comer no puede ser un privilegio. Que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto, y no de rodillas. Acordamos que este acuerdo es con todos: con los que producen y con los que trabajan; con la industria y con el campo", remarca Alberto Fernández con su voz en off mientras pasan imágenes de él junto a diferentes sectores de la sociedad.

Con todas nuestras manos vamos a poner a la Argentina de pie.



#ArgentinaDePie

El presidente Mauricio Macri, que se postula para su reelección junto al senador peronista Miguel Ángel Pichetto por Juntos por el Cambio, adelantó el sábado en las redes sociales uno de los spots de campaña. En él, muestran a diferentes personas en situaciones cotidianas, aunque, al mismo tiempo, incluyen un operativo de seguridad contra el narcotráfico. También se ratifica la consigna "Sí se puede" y se remarca que quieren "un país normal".

"Somos los que no transamos con el narcotráfico, los que queremos vivir en paz. Somos los que queremos un país normal. Somos los que perseguimos un sueño, los que entendemos que esto lleva tiempo, y que a veces esperar ese tiempo cuesta mucho. Somos los que sabemos lo que falta, y también lo que se hizo. Somos todos los que creemos que se puede vivir mejor. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible", son algunas de las frases del spot.

En cuanto a Consenso Federal, el principal spot de campaña se postula al candidato Roberto Lavagna como la solución a la actual crisis, al compararlo con la de 2001. Así, se muestra un video en retroceso con imágenes del aumento del dólar, Christine Lagarde, militantes de La Cámpora, los bolsos arrojados al convento por el ex funcionario José López, los saqueos y la represión del 2001.

"La Argentina retrocede. Cada día que pasa nos acercamos más al 2001. Las noticias de hoy parecen ser las de ayer. Esta película ya la viste, y sólo con Lavagna terminó bien. Logró lo que parecía imposible: sacarnos de la peor crisis y volver a ponernos de pie. Para salir de la crisis, hoy como ayer. Lavagna, sabemos hacerlo", se remarca en el video.

La crisis de hoy tiene solución, como la tuvo la de ayer. Solo hay que saber aplicarla.







El Frente de Izquierda, que lleva como candidatos a Nicolás del Caño y Romina del Plá en la fórmula electoral, lanzará un spot con la consigna "Socios" en los que afirma que "hubo una sociedad en el ajuste entre el macrismo y el peronismo".

En otro spot, la izquierda emula a la serie española "La Casa de Papel" que muestra la crisis bancaria que se desató tras las PASO del 11 de agosto y propone "romper con el FMI y nacionalizar la banca".

El Frente Unite, en tanto, presentará un spot central de 36 segundos donde la fórmula presidencial, formada por José Luis Espert y Luis Rosales, dialoga sobre la necesidad de "cambiar un sistema que destruye a la gente". Mirando a cámara, Espert y Rosales piden a los electores no votar "por el pasado, ni tampoco por el presente, sino animarse al futuro".

Por su parte, el Frente NOS buscará con los spots instalar a Juan José Gómez Centurión como "el candidato de orden", con la intención de llegar a los electores del interior de país, que "comparten valores como la vida, la familia, el trabajo y la patria", dicen desde ese comando de campaña. "Si votás Fernández, votás aborto" y "Sin orden, no hay país", son las dos ideas fuerza que utilizarán los spots de campaña de Gómez Centurión.