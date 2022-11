La interna en Juntos por el Cambio se volvió a recrudecer, esta vez no con la facción que representa a la UCR dentro de la coalición opositora, sino en las entrañas del PRO, con miras a las elecciones 2023. El conflicto tuvo como principales protagonistas a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. El expresidente Mauricio Macri se pronunció al respecto, aunque decidió restarle importancia.

Conflicto en el PRO

"No me cruces más en la tele porque te rompo la cara", fue la amenaza que le disparó Bullrich a Miguel, captada por un video que se viralizó este martes en redes sociales. Los dichos involucran de alguna forma a Macri, no solo por ser uno de los principales líderes de ese espacio político, sino porque el encontronazo fue durante la presentación del segundo libro del ex mandatario titulado "Para qué" el pasado 24 de octubre en La Rural.

La ex ministra reaccionó, según explicó posteriormente, a declaraciones de Miguel en las que calificó sus críticas al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como "funcionales al kirchnerismo". El incidente marcó un punto alto en el enfrentamiento dentro de Juntos por el Cambio entre los sectores conocidos como "halcones" y "palomas".

Por su parte, Bullrich sumó más leña al fuego y cargó de lleno contra Horacio Rodríguez Larreta, porque ambos tienen intención de competir por las presidenciales el próximo año: "Me pongan la piedra que me pongan iré a fondo de cara al próximo año. A mí la rosca no me voltea, que (Rodríguez Larreta) mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'", señaló en diálogo con el canal Neura Media de YouTube.

Interna del PRO: qué dijo Macri sobre la pelea entre Bullrich y Felipe Miguel

El expresidente Mauricio Macri le restó importancia al entredicho entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, al señalar que se trata de "conflictos lógicos entre seres humanos".

"Tenemos que convencer a los jóvenes de que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y bueno los conflictos son lógicos entre los seres humanos, pero a esta crisis tenemos que superarla entre todos", expresó Macri.

El expresidente marcó que son "mucho más importantes las instituciones que las personas", al participar del 2° Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB, en el Yacht Club Puerto Madero.

El enojo de Bullrich no alcanza solo a Felipe Miguel, sino que la interna actualmente se da en especial con Larreta de cara a las elecciones 2023. Según contó la exministra de Seguridad, la relación con el mandatario porteño "dejó de fluir" cuando le comunicó que quería ser candidata a Presidenta, y la respuesta de él no fue la que esperaba.

En una entrevista con Neura Media, la exfuncionaria del macrismo aseguró que a principios de año se reunió con Rodríguez Larreta para definir la hoja de ruta que tomarían de cara al armado de las listas. Allí, el jefe de Gobierno porteño le preguntó a Bullrich qué camino seguiría ella en el armado político: "Un día lo fui a ver a Horacio y me dice ¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", reconstruyó la dirigente opositora.

"Yo le dije: 'No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser candidata a Presidenta'. Y él me dijo: 'No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso'. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.