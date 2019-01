El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, afirmó que "no está probado" que el economista Roberto Lavagna sea "un dirigente que arrastre gente como para ganar una elección" y apuntó que su posible candidatura se trata de una búsqueda de un sector del peronismo que "le aporte a ese espacio lo que no tiene, que son votos".

Según Fernández, entre Cristina Fernández, Mauricio Macri, la izquierda y "otras variantes" como Alfredo Olmedo y José Luis Espert se llevan la gran mayoría de las adhesiones. "¿Qué te queda por repartir? ¿15 puntos?", se preguntó el ex jefe de gabinete de ministros del kirchnerismo. "No es un problema de que no aparece un gran dirigente, sino que no hay votos", aseguró.