Los metalúrgicos afrontan por estos días el arduo camino para equiparar su negociación salarial a la inflación, en uno de los peores momentos del sector industrial de los últimos años. De hecho el titular de la UOM, Antonio Caló, sostuvo que los trabajadores que representan no esperan un milagro superador sino poder acceder a mantener algo del poder adquisitivo de sus sueldos.

"Hasta ahora tenemos un acuerdo del 24,5%. No pedimos ni el 20 ni el 30 ni el 40%: queremos cubrir la inflación. Así de sencillo", sostuvo ante la consulta de Crónica HD. Caló lideró una movilización en apoyo al reclamo salarial que comenzó en la plaza del Congreso pasó por la sede de la cámara Adimra y llegó hasta la secretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca. "El secretariado nacional se va a poner al frente de todos los reclamos de los metalúrgicos para defender el salario y los puestos de trabajo", advirtió. No es novedad el reclamo de incluir en sus dichos la prioridad de mantener el empleo registrado, para esta rama de la industria la crisis no es una cuestión apta de "metáforas" climáticas sino una realidad que incluso avizoraron apenas se implantó el modelo económico en vigencia.

Dentro de esa tónica el dirigente reiteró que no dudarán en movilizar a sus representados en cada ocasión que amerite para colocar el reclamo a la luz pública. Los motivos de esas marchas, según realzan los integrantes de la conducción de la UOM se basan en un trazo contundente: "Esto tiene vital relevancia para la economía de las familias de los trabajadores industriales", le reseñaron a BAE Negocios desde la sede sindical de Alsina y Bolívar.

"Hemos cumplido con reuniones formales con los empresarios. Habíamos acordado un incremento del 5% para septiembre y sentarnos nuevamente a discutir en diciembre, pero los empresarios nos dijeron muy alegremente que no podían dar un aumento más", lamentó. La pulseada a sabiendas de la UOM no solo se tensó en tiempos de crisis, años atrás durante "cierto esplendor" de las manufactureras la discusión de los salarios tanto en los sectores mejores pagos de este rubro, como la siderurgia, como los que cuentan con balances no tan productivos para las compañías tuvo su perfil de baja puntuación que por aquellos tiempos se resguardaban en proteger, casi en prioridad, el mantenimiento de las fuentes de labor.

El ex titular de la CGT afín al kirchnerismo consideró inadmisible la postura de los ejecutivos del sector para negarse a convalidar una mejora que al menos equipare el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

"Vamos a defender los puestos de trabajo", enfatizó para recordar también que el mismo Gobierno cambió su optimismo respecto a generar nuevos puestos de trabajo y enfocarse a la necesidad de mantener el empleo registrado en medio de la crisis y con una recesión con final abierto.

La UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Las gestiones con los empresarios ya sumaron dos encuentros oficiales y contactos por fuera de la mesa de discusión que hasta el momento no fructificaron en acuerdo alguno.