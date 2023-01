El actual presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires

(IVC), Gabriel Mraida, será quien reemplace al diputado nacional por el PRO, Waldo Wolff, luego de que este sea nombrado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre.

Mraida se reunió este lunes con Rodríguez Larreta para hacer un repaso sobre el trayecto de su gestión, oficializar su salida y definir quién será su reemplazante en el organismo porteño. Sin embargo, el recambio de la bancada deberá esperar.

El funcionario que se sumará al bloque del PRO que preside Cristian Ritondo es pastor evangélico en la Iglesia del Centro y fue candidato a diputado nacional en el 2019. Allí ocupó el decimoquinto puesto en la lista de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, se mantiene la banca para el PRO y Larreta logra meter en el Congreso un diputado que le sirve como nexo con el voto evangelista. En caso de no haber elegido a Mraida como reemplazo, ese lugar hubiese quedado para la Coalición Cívica de acuerdo con la lista de representantes en la Cámara baja de JxC por la provincia de Buenos Aires de 2019, según publicó Letra P.

La renuncia de Wolff solo se hará oficial ante el Congreso, donde todo el plenario de la cámara baja deberá aceptar la renuncia del nuevo funcionario del Poder Ejecutivo y tomarle juramento a Mraida.

Sin embargo, todavía no está previsto cuándo será el día en que se concrete la salida de Wolff: el Congreso estuvo en receso hasta el 23 de enero, cuando se activaron las sesiones extraordinarias para tratar temas específicos. Aun así, Juntos por el Cambio anticipó que no dará quórum para sesionar hasta que el Frente de Todos no desista de tratar el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Mraida confirmó por Twitter que abandonará su cargo para reemplazar a Wolff, y contó que el nuevo presidente del IVC porteño será Christian Werle, que ya se desempeñaba desde 2018 como director general de Desarrollo Habitacional.

En pocos días voy a asumir como Diputado de la Nación. Es una responsabilidad y un honor muy grande. También es una oportunidad para seguir trabajando por el país que soñamos todos los que acompañamos a @horaciorlarreta. pic.twitter.com/JRFSZYmGkP — Gabriel Mraida (@gabimraida) January 30, 2023

El Gobierno oficializó las fechas de las sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el "23 de enero hasta el 28 de febrero" tal como anunció ayer la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, según se publicó hoy en el Boletín Oficial. Entre los 27 proyectos a tratarse en ese período se encuentra el juicio político a la Corte Suprema. El llamado se aprobó a través del Decreto 17/2023, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur.

El Poder Ejecutivo confirmó a mediados de enero la inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones Extraordinarias del Congreso el envío de otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada con el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.