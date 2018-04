El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó hoy a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario Ángelo Calcaterra, en el marco de una de las causas por el escándalo de la firma brasileña Odebrecht.

Se trata de la investigación por supuestas irregularidades en la concesión del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en la que se sospecha el pago de coimas por parte de la constructora.

Por el lado de los ex funcionarios públicos fueron citados, además de De Vido y López, el ex número dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta. De esa misma cartera fueron citados Pablo Emilio Campi, director general de Asuntos Jurídicos; Rafael Enrique Llorens, subsecretario Legal; y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vázquez y Julio Tito Montaña.

Fallo by Anonymous ErbbJc3Z on Scribd

En la lista figuran Carlos Guillermo Astudillo, Emilio Javier Alzaga y Nelson Ariel Lucentini, representantes de la Secretaría de Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación conformado para la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Hugo Marcelo Vallone, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité.

Martínez de Giorgi además incluyó a Hugo Martínez, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité de Evaluación; Graciela Cavazza, directora de Planificación de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Horacio Faggiani, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación; y Carlos Retuerto Castaño, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el ComitÚ de Evaluación y Calificación.

Fernando Cortes, gerente de Concesiones Ferroviarias; Osvaldo Biset, subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación; Yolanda Eggink, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; y Enrique María Filgueira, subsecretario Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, también fueron citados.

Por IECSA: Angelo Antonio Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Javier Sánchez Caballero, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, y Alejandra María Kademian.

Por Odebrecht: Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luiz Antonio Mameri, Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Da Silva y Ricardo Vieira.

Por COMSA S.A: Héctor Ramón Castro y Juan José Rampoldi; y por Ghella S.A: Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina, y Mario Cenciarini.

En tanto, por CAESA S.A. fueron citados Ignacio Soba Rojo; y como supuesto intermediario el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.