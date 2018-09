Tras los cambios en el Gabinete y luego de rechazar el ofrecimiento de ocupar otro cargo en el Gobierno, el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana se despidió ayer del presidente Mauricio Macri y abandonó la Casa Rosada leyendo un poema de un monje budista vietnamita.

Desplazado como uno de los "número dos" de la Jefatura de Gabinete, al igual que su par de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, el ex CEO de Farmacity decidió dar por concluido su paso por la actividad pública para volver al mundo de los negocios: de todas maneras, allegados al empresario aclararon que podría retornar a la política si el jefe de Estado se lo pide.

Luego de la reformulación del Gabinete, Quintana rechazó la propuesta para hacerse cargo del seguimiento de las empresas públicas y presentó el pasado lunes su renuncia indeclinable. En ese marco, el ahora ex funcionario nacional se despidió del jefe de Estado y luego hizo lo mismo con los integrantes de su equipo de trabajo.

Ante sus ex colaboradores, leyó el poema "Llámame por mis verdaderos nombres", del monje budista Thich Nhat Hanh. "No digas que partiré mañana/ porque todavía estoy llegando", comienza el texto elegido por el ex integrante del Gobierno para culminar su paso por la Casa Rosada.

"Estuve ayer (lunes) en la última reunión de Mario Quintana con su equipo, en la que leyó el poema de Thich Nhat Hanh. Fue un momento emotivo y difícil, como cualquier despedida. Gracias, Mario, por la pasión y la visión de estos años trabajando juntos", manifestó el subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa, a través de Twitter.

En tanto, el saliente funcionario regresó ayer a Balcarce 50 para retirar algunas de las pertenencias que había dejado y continuó con los saludos de despedida. A diferencia de Quintana, Lopetegui aceptó la propuesta para continuar como asesor presidencial.