El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se reunió ayer en la Casa Rosada con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para conversar de las denuncias referidas al supuesto "conflicto de intereses" por las acciones que actualmente tiene en la cadena Farmacity.

En menos de una semana, Quintana pasó de ser "los ojos, oídos e inteligencia" de Macri a quedar eclipsado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que ejercerá el rol de coordinador del equipo económico del gobierno de la alianza Cambiemos. "Es dueño de Farmacity. No me parece mal que haya muchos CEO en el Gobierno, pero me parece mal que haya conflicto de intereses", manifestó el periodista Jorge Lanata el domingo por la noche en su regreso a la pantalla de El Trece. Y destacó: "El 3% de acciones que tiene Quintana, representa el 53% de los votos, o sea Quintana controla Farmacity". "Esto Quintana no lo declaró en la Oficina Anticorrupción y estaría bueno que explique por qué", concluyó.

Sobre esas denuncias habló Quintana con Alonso. "¿Hice algo mal?", preguntó el vicejefe de Gabinete a la titular de la Oficina Anticorrupción, según fuentes gubernamentales. "¿Qué más me falta presentar?", continuó. El funcionario quería asegurarse que la información presentada en su declaración jurada era la "correcta". Para su tranquilidad, no escuchó reproche alguno.

Desde el organismo que conduce Alonso aseguraron que no hay nada "ilegal" ni "para cuestionar" a Quintana y destacaron que el funcionario no tenía obligación de detallar en su declaración que Farmacity es controlada por Partners I, como señaló el informe difundido por el programa PPT.

Tanto de la Oficina Anticorrupción como desde la Casa Rosada insistieron en que Quintana se abstuvo de intervenir cada vez que en el Poder Ejecutivo tomaron alguna decisión vinculada con el ámbito farmacéutico justamente para evitar incurrir en conflicto de intereses.