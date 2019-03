En un esfuerzo por despegar al Poder Ejecutivo nacional de la derrota que Cambiemos sufrió en Neuquén, el candidato a gobernador de esa coalición, Horacio "Pechi" Quiroga, aseguró ayer que "el responsable" de haber salido tercero en la votación era él y subrayó que "no involucra para nada al presidente" Mauricio Macri.

"Quiero felicitar a Omar Gutiérrez, que ha ganado las elecciones", abrió su discurso el intendente de la capital neuquina, que quedó en tercer lugar, casi diez puntos atrás del candidato del kirchnerismo, Ramón Ríoseco. Remarcó que el actual gobernador fue reelecto "en buena ley" y que "evidentemente el pueblo se siente conforme con el gobierno". También adelantó que no volverá a presentarse para disputar la gobernación de la provincia. "Voy a hacer política hasta el último día de mi vida pero no voy a ir por ninguna candidatura", resumió.

Ante las versiones referidas a que desde la Casa Rosada apoyaban en las sombras un segundo mandato de Gutiérrez, Quiroga sostuvo: "Creo en la palabra del Presidente, con quien me reuní el 6 o 7 de enero en Villa La Angostura y me dijo que quería un cambio en Neuquén y que le gustaría que yo fuese el candidato a gobernador". Y concluyó: "El responsable de ser tercero soy yo, no involucra en nada en presidente de la República".