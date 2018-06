Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate del FpV-PJ realizaron ayer sendas presentaciones judiciales a los fines de que se les impida la salida del país al ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante los presuntos delitos de "administración fraudulenta" en el manejo de fondos públicos y por "sobreprecios" en la compra de gas a Chile, respectivamente.

En su escrito, Tailhade denunció a Sturzenegger, al directorio de la entidad, al ex ministro de Finanzas y actual titular del BCRA, Luis Caputo, como así también a los directivos del JP Morgan, por la corrida bancaria que significó pérdidas millonarias para el país, y pidió que los funcionarios y ex funcionarios no puedan salir del país sin autorización judicial.

Por su parte, Doñate amplió la denuncia presentada en su momento junto a Tailhade, contra el ahora ex ministro Aranguren, en la causa por la compra de gas licuado favoreciendo a la empresa anglo holandesa Shell, y solicitó que se le secuestre el pasaporte y se le imponga la obligación de pedir permiso para salir del país.

En el caso de la nueva denuncia por la corrida cambiaria, a los funcionarios se les imputa la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y tráfico de influencias.

La presentación también pone el foco en el rol que cumplieron los vicepresidentes del BCRA Lucas Llach y Damian Reidel, el subgerente general de operaciones, Agustín Collazo; el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, y el jefe de cobertura bancaria del JP, Alejandro Guevara.