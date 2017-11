El juez federal Daniel Rafecas aseguró que no renunciará a su cargo y que concurrirá el 7 de diciembre próximo a la cita que le fijó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de un trámite en su contra que procura establecer si incurrió en "mal desempeño" de sus funciones por haber desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento.

"No voy a renunciar. Yo me voy a hacer cargo de todas las consecuencias de lo que he resuelto en todos los casos en los que me ha tocado trabajar, con la convicción de haber hecho siempre lo correcto", aseguró Rafecas en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Del Plata.