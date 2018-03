El juez federal Daniel Rafecas aseguró hoy que no renunciará a su cargo y que concurrirá el 7 de diciembre próximo a la cita que le fijó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de un trámite en su contra que procura establecer si incurrió en “mal desempeño” de sus funciones por haber desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento.

"No voy a renunciar. Yo me voy a hacer cargo de todas las consecuencias de lo que he resuelto en todos los casos en los que me ha tocado trabajar, con la convicción de haber hecho siempre lo correcto”, aseguró Rafecas en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Del Plata. Rafecas fue citado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por haber desestimado la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman “sin dar lugar a la mínima investigación, con insuficiente formulación, con manifestaciones políticas impropias e inusual premura”.

"Mi actuación en esta causa fue clara y trasparente y, aun si esto tiene un desenlace negativo, por supuesto que lo voy a lamentar, pero lo más grave no es en términos personales sino en términos institucionales, aunque confío en cómo funciona nuestra democracia. De todos modos, tengo fe que ésto no va a suceder”, expresó el magistrado en la entrevista que concedió esta mañana.

En ese marco, insistió en remarcar que, más allá de lo personal, lo que le “preocupa” es -indicó- “lo que trae aparejado este avance del Consejo de la Magistratura”. "Está claro que se intenta cuestionar a un juez por el contenido de un fallo, algo que para la democracia había sido intocable hasta ahora. Es la primera vez que el poder político avanza en estos términos hacia la Justicia.

Es un problema institucional porque se trata del equilibrio de poderes”, expresó. En ese sentido, Rafecas reconoció que recibió “embates del poder político” a lo largo de su trayectoria y puso como ejemplo los llamados de “representantes de la UCR a partir de 2004 y 2009”, a raíz de su actuación en la causa por los sobornos en el Senado, por la que llevó a juicio al ex presidente Fernando de la Rúa y otros funcionarios.

"También recibí embates del kirchnerismo a raíz de mi actuación en la causa Ciccone, por la imputación de Amado Boudou, por el allanamiento a su domicilio y a la planta de Ciccone”, enumeró el magistrado. En tanto, sobre la actualidad, “con esta administración”, Rafecas dijo ser víctima de “este embate por la discrepancia en la desestimación por inexistencia de delito de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán”.

En este punto, Rafecas reafirmó que, a su criterio, los hechos denunciados por el fallecido fiscal Nisman “no podían configurar un delito a perseguir, el de encubrimiento”, y remarcó que, por eso, se negó “a reabrir la investigación por el aporte de datos por parte de la DAIA, dos años después”. "Lo mismo hizo la Cámara (Federal porteña), pero la Cámara de Casación Penal ordenó reabrirla”, recordó Rafecas, quien afirmó que, “sin ninguna duda, hoy volvería a resolver de esa manera”.

Según Rafecas, “el Memorándum con Irán no llegó a conformarse porque una de las partes no lo avaló”. ‘Por eso, no había posibilidad que se concretara un encubrimiento a partir del Memorándum. La Cámara Federal avaló mi fallo en claros términos, mis superiores me avalaron y ahora éste órgano me cita para dar explicaciones en este tema”, enfatizó.

Tras reiterar que responderá ante el Consejo de la Magistratura “en relación con mi trabajo”, el juez dijo que, “hasta ahora, no había tenido referencia o de declaración por parte de funcionarios del actual gobierno en contra de mi trabajo”. "He tenido relación correcta con funcionarios del gobierno. El del jueves ha sido el primer acto”, aseveró.

Respecto al accionar en general de la justicia en los últimos meses, Rafecas consideró que, “a medida que van pasando los años, lo que se resuelve en los despachos de las fiscalías está teniendo una mejor consideración en los medios y, en mi caso, estoy convencido de que esa creciente influencia de los medios, o la mirada política que se hace, no tiene que cambiar en nada la cuestión básica, que es una garantía para todos los ciudadanos”.