El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó para mañana a indagatoria a la abogada que reconoció haber entrenado por orden del Gobierno al "arrepentido" Leonado Fariña en sus declaraciones en las causas judiciales por manejo de obra pública durante el kirchnerismo.

La citación a la letrada Florencia Guijo es en calidad de imputada y fue fijada por el magistrado para este jueves en los Tribunales Federales de Dolores.

"Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE", declaró la abogada en una entrevista dada a Página12 el pasado fin de semana.

Según dijo la abogada, quien aclaró que había hecho trabajos anteriores para la AFI, cobró entre 30 a 40 mil pesos y fue previo a la presentación de Fariña como "arrepentido" para declarar contra Cristina Fernández por supuestas irregularidades en el manejo de la obra pública y su vinculación con la "ruta del dinero K".

Asimismo, Guijo aseguró que tras ser contactada por Copes comenzó a intercambiar mails en los que el integrante de la AFI le pedía contextualizar y le consultaba sobre ciertos temas puntuales vinculados a la normativa y regulación de obra pública.

Pero luego, según recordó en esa entrevista, mantuvo un encuentro personal con Fariña a fines de enseñarle detalles sobre la obra pública.

La abogada en su entrevista remarcó que conocía a Fariña por medio de la televisión y que las primera spalabras que intercambiaron fueron sobre su relación con Karina Jelinek y como se sentía en el rol de testigo protegido. En consecuebcia, Guijo resalta que cuando empezaron a comenzar sobre la obra pública quedó sorprendida porque el acusado no tenía conocimiento de nada. " No sabía lo que era un certificado de obra, que es cuando se termina una parte de la obra, los funcionarios constatan lo hecho y certifican lo construido. Con eso se cobra. No sabía lo que era el acopio, que consiste en que antes se compraban materiales para iniciar una obra y presentando las facturas se cobraba un adelanto. Eso era muy diferente a cobrar un anticipo financiero", apuntó la doctora.