El fallecido ex presidente Raúl Alfonsín ya tiene un monumento en su honor en la ciudad La Plata, tras su inauguración en un acto signado por elogios a su figura que llegaron de parte del presidente Mauricio Macri; de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del titular de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quienes, de diferente manera, rescataron a Cambiemos como expresión del legado de los valores cultivados por el ex mandatario.

Macri no estuvo presente en el acto de inauguración de la estructura en honor al ex mandatario radical, primer presidente de la restauración democrática de 1983. No obstante, el Presidente participó con un video en el que definió a Alfonsín como “el padre de la democracia” y aseguró que “gracias a la justicia, a la honestidad y a todos los valores que él representa”, hoy el país se puede “expresar con libertad, en una sociedad plural donde se escuchan todas las voces”.

"Es un orgullo que todos homenajeemos al padre de la democracia, al presidente con el que los argentinos abrimos un nuevo capítulo en la historia”, consideró Macri, quien pidió enfrentar los desafíos del país “con la herramienta del diálogo, la verdad y la transparencia, para acercarnos cada vez mas a esa Argentina que todos soñamos”.

Al hablar ante los presentes, Vidal afirmó que Cambiemos es una coalición en la que las personas buscan “aprender mucho unas de otras y también de los que no son de Cambiemos, y eso es un legado” de Alfonsín.

Cuando dio su discurso, Peña indicó que Alfonsín dejó a los argentinos “una hoja de ruta metodológica sobre qué valores se tienen que poner adelante”, y “para unirnos y saber hacia dónde tenemos que ir”, anclada en “el valor de la paz y el valor de la Constitución Nacional”.

El gobernador Cornejo consideró que el ex presidente significa “mucho más que el radicalismo”, y dijo que la presencia en el acto de Vidal, Peña y (Rogelio) Frigerio constituye un “símbolo” que “ratifica nuestro orgullo como radicales de participar del espacio Cambiemos”.

El monumento quedó inaugurado tras un acto que se llevó adelante bajo la lluvia, en la plaza Moreno, con la presencia también del dirigente radical e hijo del ex mandatario, Ricardo Alfonsín; el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador; el ex presidente Eduardo Duhalde; la ex integrante de la Conadep Graciela Fernández Meijide; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La iniciativa surgió en febrero de 2016 cuando Salvador recibió como obsequio del escultor Carlos Benavídez un busto de escritorio de Raúl Ricardo Alfonsín. Una semana después, acordó con el artista la idea de erigir un monumento a la memoria del ex presidente.

El monumento es una figura de cuerpo entero de 2,30 metros de alto, 80 centímetros de ancho y 80 centímetros de profundidad, modelada en arcilla en base a moldes de caucho de silicona y resina poliéster, que luego fue pasada a bronce de alta calidad mediante la técnica de la cera perdida.