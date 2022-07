El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni afirmó que las declaraciones de la vicepresidenta sintetizan "algo que se observa desde hace bastante tiempo" sobre el poder judicial argentino, en consonancia con el respaldo del presidente Alberto Fernández. Además, consideró que el proyecto de la Corte Suprema es "proscribir" a la exmandataria de cara a las próximas elecciones.



"Cristina (Fernández de Kirchner) sintetiza algo que venimos diciendo y observando hace bastante tiempo. El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora, se sobresee y protege a Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene", sostuvo Zaffaroni a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, en referencia al sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

En la misma línea, continuó: "Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo".

Además, se expresó sobre la sentencia "escrita y firmada", en referencia la Causa Vialidad, que acusó la vicepresidenta en su video de redes sociales: "Yo no sé si está escrita, pero que la van a condenar, la van a condenar. Eso no me cabe la menor duda. Antes de las elecciones y después eso irá a Casación. Intervendrá como siempre Borinsky. Los visitantes, estos asiduos. Y después irá a la Corte y como siempre va a poner un 'no me interesa, un 280', y la Justicia Electoral la va a proscribir", argumentó el ex juez del máximo tribunal, esta vez, en diálogo con Futurock.

"La Justicia garantiza la persecución de algunos y la impunidad de otros", dijo Zaffaroni. "Esto es el lawfare que está caminando y tiene dos velocidades. Una es la persecución de quien quiere y otra es el encubrimiento de los propios", ratificó.

El exjuez indicó que es preciso hacer una reforma del poder judicial "en el marco de la constitución vigente"

Reforma judicial

El antiguo miembro de la Corte Suprema de Justicia también indicó que es necesario diseñar una reforma del poder judicial "en el marco de la constitución vigente", y abogó por ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal.

El exmagistrado consideró que la corte actual tiene una parcialidad clara. "Esta catástrofe que se produce en el Poder Judicial es el resultado de defectos institucionales que hay que corregir de alguna manera. Hay que tener un proyecto en ese sentido", afirmó.



"Creo que es cierto lo que dijo Cristina. Nos puede pasar cualquier cosa con este Poder Judicial. Es lo que le pasa a ella, lo que sufre Milagro (Sala) y es algo que le puede suceder a cualquiera de nosotros. Nunca nos planteamos en serio la necesidad de modificar la estructura demencial que tiene la Justicia", concluyó.

El video de Cristina

En dos extensos videos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, a la que tildó de un cuerpo en "decadencia" que fue "cómplice" de un "proceso de persecución judicial, política y mediática".

Además, afirmó: "Un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", lo que coloca a los ciudadanos "en situación de libertad condicional".

Ayer el periodista @VHMok señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto �� pic.twitter.com/Cy4rdNDpBS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 19, 2022

La expresidenta subió un texto grabado a su cuenta de Twitter, en donde embistió contra la Corte Suprema y cuestionó especialmente los fallos en contra de sus presentaciones en las causas en las que aparece como acusada de supuestos ilícitos.

También vinculó a un sector del Poder Judicial con el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que "los argentinos y argentinas deberán saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida con esta Corte y este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución".