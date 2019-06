Cursos de alfabetización, una Oficina de Trabajo e Inmigración y toda la asistencia médica necesaria para generaciones de inmigrantes gallegos: el Centro Gallego ayudó desde sus comienzos a la colectividad, pero el espíritu de cooperación social no alcanzó para sortear las diferentes crisis económicas que atravesó Argentina en este último siglo. De esta manera, miles de afiliados vieron decaer el lugar.

Ahora, a veinte días de la firma del contrato por el cual se acordó en asamblea de representantes cederle por 30 años la gestión del hospital de la entidad a BASA, se reinauguró el histórico edifico de avenida Belgrano 2199 para volver a darle la excelencia médica y el esplendor que supo tener, asumiendo el compromiso de asistir a los miles de asociados y a sus 360 empleados.

Directivos de BASA y Grupo Olmos, representantes del Gobierno nacional, del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Gobierno de la Ciudad, así como también afiliados históricos, médicos y empleados de todas las áreas, presenciaron el corte de cinta y el descubrimiento de una placa de inauguración en el gran salón principal de la planta baja del edificio.

La doctora Alicia Canga, gerenta médica de BASA, fue la primera en dirigirse a todo el público. "Los invito a pensar en el presente y construir el futuro, a devolverle a estas paredes el esplendor. Los invito a trabajar para darle a esta casa el lugar de excelencia del que nunca debió haber salido. Los convoco a bregar por una medicina de calidad, centrada en el paciente. Nuestros valores y los de ustedes serán inquebrantables. Trabajar y no claudicar en pos de la equidad y del acceso a la salud, en pos de la excelencia médica y, sobre todo, siempre recordar ponerse en el lugar del otro", indicó la doctora en su discurso, que fue ovacionado por todos.

La doctora Inés Crestar, representante de los asociados, recordó los momentos difíciles por los que pasó la institución y agradeció a la empresa por hacerse cargo y comenzar a escribir una nueva página en la historia del Centro Gallego. "Es un largo camino el que recorrimos, cumplimos muchas metas, fallamos en muchas otras, nos faltan muchas más. Es un día de sentimientos encontrados, tristeza porque tuvimos que tomar decisiones muy difíciles a las que nunca hubiéramos querido llegar. Alegría y esperanza en BASA y el Grupo Olmos, que con todo respeto han ofrecido a esta institución la habilidad para su recupero", indicó.

Raúl Olmos, CEO y fundador de Grupo Olmos, expresó su compromiso con la institución. "Recuerdo con mucho afecto el día de la asamblea en el que todos votaron el gerenciamiento y que uno, a los gritos, me decía por favor, cuídennos. Nos compromete a todos, es mucho más que un simple desafío, estamos muy comprometidos a cuidarlos, a que se sientan retribuidos por el gesto que han tenido con nosotros. Vamos a reconstruir la institución más importante de la República Argentina".

Además, no dejó de agradecer a su familia y al interventor de BASA, Martín Moyano. "Él me decía la verdad que sos valiente, y la verdad que tengo que decir que sí, que soy valiente. Pero porque no estoy solo, me acompaña mi familia en cada uno de los emprendimientos que encaro. Mi señora esposa, Sonia, que siempre me dice dale para adelante, yo te apoyo y mis tres hijos que están vivos y se están formando para seguir el camino marcado por el padre, y mi otro hijo, Leandro, que me acompaña desde el cielo en cada uno de los emprendimientos".

Finalmente, Olmos se refirió al nuevo equipamiento con el que ya cuenta y contará el Centro Gallego. "Contamos con equipamiento de última generación, con camas de cirugía, mesas de anestesia, respiradores, las terapias armadas, monitores de última generación, respiradores. Estamos buscando lo mejor de lo mejor para que el sistema de salud llegue al nivel de excelencia".

Y agregó: "Para esto también necesitamos que todo el personal, las 360 personas que han padecido durante todo este tiempo tantos problemas, y con las que hoy iniciamos este camino, que confíen y nos acompañen. Que demos vuelta la página, que sanemos las heridas, estamos para ayudarlos y que podamos ver al futuro con optimismo. Es un día fundacional, el día de iniciar una nueva historia, un nuevo camino, en el cual necesitamos de todos y cada uno de ustedes para que hagamos una gran institución".

Sergio Cassinotti, titular de PAMI, habló en exclusiva con Crónica en el evento de reapertura y aseguró: "Es un día de gran alegría. Estuvimos desde PAMI apoyando mucho estos últimos dos años la reapertura del Centro Gallego. El desafío que BASA toma en este momento es fantástico para nosotros, tenemos una necesidad de camas".

Con respecto a BASA, Cassinotti indicó que "es un grupo poderoso, que está muy acostumbrado a gestionar la salud. No es que llega un improvisado a hacerse cargo, llega un grupo que lleva años en la salud y en el mercado argentino que conoce perfectamente lo que tiene que hacer y lo va a hacer indudablemente. Dentro de poco estamos asignando 40.000 pacientes y en poquito tiempo vamos a estar cerca de los 100.000".

Además, aseguró que ese mismo día se comunicó con Macri, quien envió saludos y las felicitaciones. "El Presidente estaba muy contento y me pidió que les enviara a toda la gente de la colectividad gallega felicitaciones, sabe que es una fuente de trabajo que se abre", finalizó el titular de PAMI.